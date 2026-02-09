Україна та Франція підписали лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння

Міністр оборони України Михайло Федоров та його французька колега Катрін Вотрен підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України та Франції.

"Разом із міністеркою Збройних сил Франції Катрін Вотрен підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України та Франції. Це відкриває шлях до масштабних спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Переходимо від постачань до спільного виробництва й довгострокових рішень, які системно посилюють нашу оборону", - написав Федоров у телеграм.

Міністр зазначив, що французька сторона повідомила про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000.

"Також обговорили прискорення постачання літаків і продовження роботи над рекордними обсягами керованих авіаційних бомб AASM Hammer. Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем SAMP/T, Mistral та Crotale, а також боєприпасів до них. Запропонували спільно працювати над удосконаленням SAMP/T для ефективнішої протидії балістичним загрозам. Паралельно триває співпраця щодо постачання та пришвидшення виробництва ракет Aster", - проінформував Федоров.

Окремо сторони обговорили надання далекобійних засобів ураження, зокрема ракет SCALP.

"Сфокусувалися на спільних проєктах між урядами та оборонними компаніями України і Франції: тестування безпекових рішень та розробка інноваційних систем радіоелектронної боротьби. Також узгодили ключові пріоритети оборонної співпраці та обговорили фінансування спільних проєктів, зокрема коштом кредиту Європейського Союзу й програми SAFE", - наголосив міністр.

Федоров подякував Франції за послідовну політичну та військову підтримку України. "Це партнерство безпосередньо посилює нашу оборону й безпеку всієї Європи", - додав він.