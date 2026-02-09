Ситуація в районі Покровська продовжує погіршуватися, але бої за місто тривають, – DeepState

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Бої за міста Покровськ та Мирноград Донецької області тривають, противник затягує свою піхоту в північну частину Покровська, повідомляє OSINT-проєкт DeepState у понеділок.

"Ситуація в районі Покровська продовжує погіршуватися… Захід в місто сильно обмежений. Противник активно проводить дистанційне мінування. Ділянки, які вдається розмінувати, ворог одразу заміновує. Продовжуються також постійні спроби противника зайти в Гришине і останнім часом більша увага роботи пілотів прикута вже до цього населеного пункту, а не на Покровськ, чим користується ворог", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ворог накопичується на фермах на північ від Мирнограда, "накопичує особовий склад в церкві, разом з цивільними, порушуючи, зокрема, норми гуманітарного права". "Тривають хаотичні бої в північній частині міста рештками угрупування Сил оборони, які знаходяться в Мирнограді", - інформують у DeepState

Крім того, противник посилює свій тиск в районі міста Родинське на північ від Покровська. "Найбільша проблема, що ворог здійснює рейди невеликими групами піхоти на захід від Родинського в глибину нашої оборони і вишукує пілотів, які на сьогодні під загрозою потрапити у вогневий контакт з штурмовиками противника. Одночасно з цим, Родинське є останнім населеним пунктом, який дає можливість спроб вийти з Мирнограду, що дуже чудово розуміє ворог", - йдеться в повідомленні.