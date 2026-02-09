Інтерфакс-Україна
Події
12:14 09.02.2026

МВЦ продовжує роботу

1 хв читати
МВЦ продовжує роботу

Міжнародний виставковий центр (МВЦ, Київ) продовжує роботу попри всі виклики, пов’язані з військовою агресією російської федерації проти України, повідомили у пресслужбі МВЦ агентству "Інтерфакс-Україна".

"Рішення щодо проведення окремих заходів ухвалюються їхніми організаторами в індивідуальному порядку, з урахуванням безпекової ситуації та наявних технічних можливостей. Наразі масового перенесення або скасування виставок, запланованих на найближчі місяці, зокрема до квітня 2026 року, немає. МВЦ перебуває у постійному робочому контакті з організаторами заходів", - повідомили у пресслужбі.

Як раніше повідомляли організатори виставки "АгроВесна 2026",  проведення якої планувалось 10-12 лютого 2026 року на МВЦ, її скасовано "у зв’язку з пошкодженнями теплогенеруючих потужностей Лівобережжя міста Києва, що відбулися внаслідок останніх терористичних ракетно-дронових ударів російської федерації по енергетичній інфраструктурі міста".

ТОВ "Міжнародний виставковий центр" (МВЦ) -  найбільша виставкова споруда Києва. Згідно з даними YouControl, його кінцевим бенефіціаром (75,02%) є Максим Кріппа.

За даними на сайті центру, загальна площа комплексу – 73,23 тис. кв. м, загальна площа виставкових залів – 38,68 тис. кв. м. Він поєднує чотири павільйони експозиційною площею 10,85 тис. кв. м, 10,66 тис. кв. м, 10,56 тис. кв. м та 6,6 тис. кв. м, 18 вхідних груп та 20 вантажних воріт (для доставки великогабаритних вантажів прямо до виставкових залів).

Теги: #робота #мвц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:15 05.02.2026
Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

23:19 30.01.2026
Працівник "Київтеплоенерго" помер під час роботи на об’єкті критичної інфраструктури - КМДА

Працівник "Київтеплоенерго" помер під час роботи на об’єкті критичної інфраструктури - КМДА

08:51 24.01.2026
Зачинені чотири станції метро "червоної лінії" на лівому березі в Києві - КМДА

Зачинені чотири станції метро "червоної лінії" на лівому березі в Києві - КМДА

09:47 20.01.2026
У Києві інтервали руху поїздів метро між станціями "Дарниця" – "Арсенальна" становлять до 10 хвилин

У Києві інтервали руху поїздів метро між станціями "Дарниця" – "Арсенальна" становлять до 10 хвилин

22:00 16.01.2026
Посольство України в Ірані тимчасово призупиняє роботу

Посольство України в Ірані тимчасово призупиняє роботу

20:34 12.01.2026
Мережі "Сільпо", "АТБ", Novus і "Аврора" в Києві продовжують роботу, можливі точкові закриття

Мережі "Сільпо", "АТБ", Novus і "Аврора" в Києві продовжують роботу, можливі точкові закриття

08:08 09.01.2026
Інтервали руху поїздів на червоній лінії метрополітену в Києві зменшено – КМДА

Інтервали руху поїздів на червоній лінії метрополітену в Києві зменшено – КМДА

05:44 09.01.2026
Рух поїздів "червоної" лінії метро курсує зі змінами через складну енергетичну ситуацію – КМДА

Рух поїздів "червоної" лінії метро курсує зі змінами через складну енергетичну ситуацію – КМДА

23:44 07.01.2026
Мобільний зв’язок на Дніпропетровщині та Запоріжчині працює в аварійному режимі через масштабне знеструмлення

Мобільний зв’язок на Дніпропетровщині та Запоріжчині працює в аварійному режимі через масштабне знеструмлення

23:37 07.01.2026
Мобільний зв’язок через масштабне знеструмлення в Запорізькій області працює в аварійному режимі

Мобільний зв’язок через масштабне знеструмлення в Запорізькій області працює в аварійному режимі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: у Києві 1,4 тис. будинків без опалення, буде роздано 40 тис. "пакунків тепла"

Наталію Бойко призначено в.о. гендиректора ОГТСУ

РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами, а також 149 БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 23 БпЛА

Зеленський: Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами – як і завжди, потрібні результати

Зеленський анонсував початок виробництва українських дронів у Німеччині до кінця місяця

ОСТАННЄ

Окупанти завдали удару по залізничній станції в Конотопському районі, загорівся електровоз

FPV-дрони РФ вдарили по енергетиках ДТЕК на Дніпропетровщині

Бурштинська ТЕС відновлює роботу після ворожої атаки - мер

Бійці Інтербату 12-ї бригади Нацгвардії "Азов" зачистили від окупантів село на добропільському напрямку

СБУ повідомила про підозру ще чотирьом псевдоблогерам, які "зливали" у соцмережі позиції ЗСУ

Зеленський: у Києві 1,4 тис. будинків без опалення, буде роздано 40 тис. "пакунків тепла"

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження ворожого складу боєприпасів, пункту управління та знищення складу БпЛА

Сили оборони зачистили село Придорожнє Запорізького району від окупантів - DeepState

Зеленський підписав закон щодо соціального захисту військовослужбовців-іноземців

ДБР: на Дніпропетровщині начальник продслужби в/ч організував поставку бійцям гнилих овочів та фруктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА