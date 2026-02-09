МВЦ продовжує роботу

Міжнародний виставковий центр (МВЦ, Київ) продовжує роботу попри всі виклики, пов’язані з військовою агресією російської федерації проти України, повідомили у пресслужбі МВЦ агентству "Інтерфакс-Україна".

"Рішення щодо проведення окремих заходів ухвалюються їхніми організаторами в індивідуальному порядку, з урахуванням безпекової ситуації та наявних технічних можливостей. Наразі масового перенесення або скасування виставок, запланованих на найближчі місяці, зокрема до квітня 2026 року, немає. МВЦ перебуває у постійному робочому контакті з організаторами заходів", - повідомили у пресслужбі.

Як раніше повідомляли організатори виставки "АгроВесна 2026", проведення якої планувалось 10-12 лютого 2026 року на МВЦ, її скасовано "у зв’язку з пошкодженнями теплогенеруючих потужностей Лівобережжя міста Києва, що відбулися внаслідок останніх терористичних ракетно-дронових ударів російської федерації по енергетичній інфраструктурі міста".

ТОВ "Міжнародний виставковий центр" (МВЦ) - найбільша виставкова споруда Києва. Згідно з даними YouControl, його кінцевим бенефіціаром (75,02%) є Максим Кріппа.

За даними на сайті центру, загальна площа комплексу – 73,23 тис. кв. м, загальна площа виставкових залів – 38,68 тис. кв. м. Він поєднує чотири павільйони експозиційною площею 10,85 тис. кв. м, 10,66 тис. кв. м, 10,56 тис. кв. м та 6,6 тис. кв. м, 18 вхідних груп та 20 вантажних воріт (для доставки великогабаритних вантажів прямо до виставкових залів).