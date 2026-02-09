Інтерфакс-Україна
Події
12:02 09.02.2026

Наталію Бойко призначено в.о. гендиректора ОГТСУ

1 хв читати
Наталію Бойко призначено в.о. гендиректора ОГТСУ
Фото: ОГТСУ

Наглядова рада ТОВ "Оператор ГТС України" призначила ексзаступницю голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталію Бойко виконувачкою обов’язки генерального директора ОГТСУ.

Як зазначається в повідомленні на його сайті в понеділок, таке рішення НР ухвалила на засіданні 7 лютого 2026 року.

Раніше рішенням НР Бойко було включено до складу дирекції ОГТСУ як заступницю генерального директора.

Наразі до складу дирекції товариства входять Наталія Бойко, Владислав Медведєв, Борис Любич, Катерина Коваленко та Олександр Тимофєєв.

Як вказує ОГТСУ в повідомленні, Бойко має понад 15 років професійного досвіду в енергетичній галузі. Крім посади заступниці голови НР "Нафтогазу", вона, зокрема, була радницею прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Джерела ЕНЕРГОРЕФОРМИ зазначали, що Шмигаль після призначення главою Міненерго бачив Бойко на посаді заступниці міністра енергетики, але вона відмовилася від такої пропозиції.

Кілька днів тому Бойко оголосила про завершення роботи в НР "Нафтогазу".

Теги: #огтсу #бойко_наталія #гендиректор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:36 07.02.2026
Глава Міненерго обговорив із керівництвом ОГТСУ перспективи збільшення імпорту газу з ЄС

Глава Міненерго обговорив із керівництвом ОГТСУ перспективи збільшення імпорту газу з ЄС

14:04 15.01.2026
Мінкультури призначило Остапенка гендиректором заповідника "Києво-Печерська лавра"

Мінкультури призначило Остапенка гендиректором заповідника "Києво-Печерська лавра"

23:48 05.12.2025
Оголошено конкурс на посаду гендиректора "Укргідроенерго"

Оголошено конкурс на посаду гендиректора "Укргідроенерго"

20:41 05.12.2025
Питання керівника "Оператора ГТС України" вирішуватиме оновлена наглядова рада – Мінекономіки

Питання керівника "Оператора ГТС України" вирішуватиме оновлена наглядова рада – Мінекономіки

07:25 28.08.2025
Трансбалканський маршрут залишився без бронювань на вересень – ексочільник ОГТСУ

Трансбалканський маршрут залишився без бронювань на вересень – ексочільник ОГТСУ

13:02 06.08.2025
План Міненерго з накопичення 13,2 млрд куб. м газу на 1 листопада потребуватиме імпорту взимку ще 1,5 млрд куб. м – ексочільник ОГТСУ

План Міненерго з накопичення 13,2 млрд куб. м газу на 1 листопада потребуватиме імпорту взимку ще 1,5 млрд куб. м – ексочільник ОГТСУ

20:30 22.07.2025
"Укроборонпром" оголосив конкурс на посаду генерального директора, Сметаніна призначено в.о.

"Укроборонпром" оголосив конкурс на посаду генерального директора, Сметаніна призначено в.о.

13:23 21.07.2025
Генпрокурор: За незаконне збагачення затримано гендиректора ДП "Ліси України"

Генпрокурор: За незаконне збагачення затримано гендиректора ДП "Ліси України"

10:34 21.10.2024
Гендиректором "Укроборонпрому" призначено Олега Гуляка

Гендиректором "Укроборонпрому" призначено Олега Гуляка

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: у Києві 1,4 тис. будинків без опалення, буде роздано 40 тис. "пакунків тепла"

РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами, а також 149 БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 23 БпЛА

Зеленський: Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами – як і завжди, потрібні результати

Зеленський анонсував початок виробництва українських дронів у Німеччині до кінця місяця

Законними цілями в РФ є як військові, так і енергетичні об'єкти, – Зеленський

ОСТАННЄ

Окупанти завдали удару по залізничній станції в Конотопському районі, загорівся електровоз

FPV-дрони РФ вдарили по енергетиках ДТЕК на Дніпропетровщині

Бурштинська ТЕС відновлює роботу після ворожої атаки - мер

Бійці Інтербату 12-ї бригади Нацгвардії "Азов" зачистили від окупантів село на добропільському напрямку

СБУ повідомила про підозру ще чотирьом псевдоблогерам, які "зливали" у соцмережі позиції ЗСУ

Зеленський: у Києві 1,4 тис. будинків без опалення, буде роздано 40 тис. "пакунків тепла"

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження ворожого складу боєприпасів, пункту управління та знищення складу БпЛА

Сили оборони зачистили село Придорожнє Запорізького району від окупантів - DeepState

Зеленський підписав закон щодо соціального захисту військовослужбовців-іноземців

ДБР: на Дніпропетровщині начальник продслужби в/ч організував поставку бійцям гнилих овочів та фруктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА