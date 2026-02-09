Наталію Бойко призначено в.о. гендиректора ОГТСУ

Фото: ОГТСУ

Наглядова рада ТОВ "Оператор ГТС України" призначила ексзаступницю голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталію Бойко виконувачкою обов’язки генерального директора ОГТСУ.

Як зазначається в повідомленні на його сайті в понеділок, таке рішення НР ухвалила на засіданні 7 лютого 2026 року.

Раніше рішенням НР Бойко було включено до складу дирекції ОГТСУ як заступницю генерального директора.

Наразі до складу дирекції товариства входять Наталія Бойко, Владислав Медведєв, Борис Любич, Катерина Коваленко та Олександр Тимофєєв.

Як вказує ОГТСУ в повідомленні, Бойко має понад 15 років професійного досвіду в енергетичній галузі. Крім посади заступниці голови НР "Нафтогазу", вона, зокрема, була радницею прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Джерела ЕНЕРГОРЕФОРМИ зазначали, що Шмигаль після призначення главою Міненерго бачив Бойко на посаді заступниці міністра енергетики, але вона відмовилася від такої пропозиції.

Кілька днів тому Бойко оголосила про завершення роботи в НР "Нафтогазу".