Інтерфакс-Україна
Події
11:54 09.02.2026

Зеленський уповноважив Улютіна підписати угоду з Молдовою про репатріацію дітей

1 хв читати
Зеленський уповноважив Улютіна підписати угоду з Молдовою про репатріацію дітей

Президент України Володимир Зеленський уповноважив міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Дениса Улютіна на підписання угоди між Україною та Республікою Молдова про співробітництво щодо репатріації дітей без супроводу до держави походження.

Відповідне розпорядження №10/2026-pп від 9 лютого опубліковане на сайті голови держави.

При цьому визнається таким, що втратило чинність, розпорядження президента за 2025 рік про уповноваження на підписання такої угоди з Молдовою Ірини Постоловської, яка у вересні минулого року була звільнена з посади заступниці міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції.

Теги: #улютін #уповноважений

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:31 30.01.2026
Зеленський хоче призначити уповноваженого по Білорусі

Зеленський хоче призначити уповноваженого по Білорусі

11:01 14.01.2026
Мінсоцполітики з партнерами презентували План гуманітарних потреб та реагування на 2026р для України

Мінсоцполітики з партнерами презентували План гуманітарних потреб та реагування на 2026р для України

10:55 07.01.2026
В Улютіна 9 радників на громадських засадах і 9 радників патронатної служби

В Улютіна 9 радників на громадських засадах і 9 радників патронатної служби

10:35 17.12.2025
Понад 12 тис. людей уже отримали соцпослуги в межах програми малих грантів - Мінсоцполітики

Понад 12 тис. людей уже отримали соцпослуги в межах програми малих грантів - Мінсоцполітики

09:52 16.12.2025
Міністр соцполітики Улютін оголосив про запуск Альянсу діаспори з відновлення України

Міністр соцполітики Улютін оголосив про запуск Альянсу діаспори з відновлення України

15:51 19.11.2025
Ексзаступник міністра соцполітики Шамбір продовжує працювати радником Улютіна

Ексзаступник міністра соцполітики Шамбір продовжує працювати радником Улютіна

10:04 31.10.2025
Улютін закликав громади дофінансовувати пільгові кредити на житло для переселенців

Улютін закликав громади дофінансовувати пільгові кредити на житло для переселенців

13:01 24.10.2025
Улютін: З 2022р. всі виплати, крім військових, здійснюються за рахунок партнерів, і це дещо розпестило суспільство

Улютін: З 2022р. всі виплати, крім військових, здійснюються за рахунок партнерів, і це дещо розпестило суспільство

11:19 17.10.2025
Улютін: Ринку надавачів соцпослуг на місцевому рівні потрібне перезавантаження

Улютін: Ринку надавачів соцпослуг на місцевому рівні потрібне перезавантаження

10:31 17.10.2025
Люди готові інвестувати кошти у зрозумілі фінансові інструменти накопичення - Улютін

Люди готові інвестувати кошти у зрозумілі фінансові інструменти накопичення - Улютін

ВАЖЛИВЕ

РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами, а також 149 БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 23 БпЛА

Зеленський: Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами – як і завжди, потрібні результати

Зеленський анонсував початок виробництва українських дронів у Німеччині до кінця місяця

Законними цілями в РФ є як військові, так і енергетичні об'єкти, – Зеленський

Зеленський анонсував нові санкції проти постачальників компонентів для російських ракет і дронів та фінансового сектору РФ

ОСТАННЄ

У РФ заявили про затримання підозрюваних у замаху на генерала Алексєєва і звинуватили у всьому Україну, Сибіга спростував

ГУР МО оприлюднило дані 21 виробника російських БпЛА

Сибіга пропонує ЄС повністю заборонити в'їзд для громадян РФ, які брали участь у війні проти України

Федоров із делегацією Міноборони Франції відвідав позиції ППО та обговорив спільне виробництво озброєнь

Просування окупантів в Запорізькій області з початку лютого не фіксувалися – DeepState

На Донеччині дві людини загинуло, 8 поранено внаслідок атак ворога - ОВА

Окупанти просунулися на 6,3 кв. км у Донецькій та Харківській областях за неділю, не захопили жодного села - DeepState

СБУ затримала банкіра, який "зливав" ворогу персональні дані воїнів Сил оборони

РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами, а також 149 БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 23 БпЛА

Маск заявив про плани будівництва саморозвиваючих міст на Місяці та Марсі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА