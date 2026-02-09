Зеленський уповноважив Улютіна підписати угоду з Молдовою про репатріацію дітей

Президент України Володимир Зеленський уповноважив міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Дениса Улютіна на підписання угоди між Україною та Республікою Молдова про співробітництво щодо репатріації дітей без супроводу до держави походження.

Відповідне розпорядження №10/2026-pп від 9 лютого опубліковане на сайті голови держави.

При цьому визнається таким, що втратило чинність, розпорядження президента за 2025 рік про уповноваження на підписання такої угоди з Молдовою Ірини Постоловської, яка у вересні минулого року була звільнена з посади заступниці міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції.