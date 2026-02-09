Інтерфакс-Україна
У РФ заявили про затримання підозрюваних у замаху на генерала Алексєєва і звинуватили у всьому Україну, Сибіга спростував

Двоє громадян РФ Любомир Корба і Віктор Васін були затримані в Москві в неділю за підозрою в замаху на першого заступника начальника Головного управління Генштабу Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва і вже заявили, що діяли нібито за завданням української сторони, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на власні джерела в силових органах держави-агресора.

"Затримані співробітниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації громадяни Росії Корба Любомир, 1960 р.н., і Васін Віктор, 1959 р.н., визнали провину і повідомили про обставини підготовки замаху... скоєного за завданням Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.

У РФ стверджують, що Корба, безпосередній виконавець замаху на Алексєєва, нібито був завербований співробітником СБУ в серпні 2025 року в Тернополі, пройшов стрілецьку підготовку і закинутий в РФ в серпні того ж року через Молдову і Грузію. Його спільник Васін нібито орендував йому квартиру для конспіративного проживання і забезпечив Корбу проїзними квитками на громадський транспорт, виходячи з ідеологічних міркувань, тому що "є прихильником міжнародного Фонду боротьби з корупцією, визнаного терористичною організацією" в РФ.

Журналіст-розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозев написав в Х, що Корба є уродженцем України і був затриманий в Дубаї (ОАЕ), а Васін працює в компанії ФСБ, що виробляє засоби спостереження.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив агентству Reuters, що Україна не має жодного стосунку до замаху на Алексєєва. "Ми не знаємо, що сталося з цим конкретним генералом - можливо, це була їхня внутрішня російська розбірка", - сказав він.

Як повідомлялося, замах на генерала Алексєєва стався минулої п’ятниці: в житловому будинку в нього було зроблено декілька пострілів, він був госпіталізований.

