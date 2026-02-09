ГУР МО оприлюднило дані 21 виробника російських БпЛА

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило на порталі War&Sanctions у розділі "ВПК агресора" оприлюднює дані 21 російського підприємства, залученого до розробки та виробництва безпілотних систем, які Росія використовує у війні проти України.

"До оновлення, зокрема, увійшли: ТОВ "Агєнтство цифрового развітія" — розробник і виробник лінійки вантажних БпЛА "Сварог", які використовувалися підрозділами морської піхоти противника для забезпечення окупаційних сил на островах у дельті Дніпра на Херсонщині; підприємства групи "Аеро-хіт" — розробника та виробника FPV-дронів "Велес", що належать так званому сенатору рф від тимчасово окупованої Херсонської області Костянтину Басюку та отримують державне фінансування з бюджету РФ; КБ "Мікроб" — розробника однойменної серії FPV-дронів, а також АТ "Площадь", яке створює для них системи автопілота та машинного зору", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ГУР МО.

Українськи розвідники зазначають, що частина опублікованої сьогодні інформації була надана учасниками міжнародного хакатону "War&Sanctions", проведеного ГУР МО України минулого року.

Опубліковані підприємства мають бути включені до "чорних списків" відповідального бізнесу, фінансових установ та експортного контролю у країнах вільного світу.

В ГУР МО наголосили, що понад половина з таких виробників досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє агресору безперешкодно отримувати технології, комплектуючі та фінансування.