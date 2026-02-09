Інтерфакс-Україна
Події
11:48 09.02.2026

ГУР МО оприлюднило дані 21 виробника російських БпЛА

1 хв читати
ГУР МО оприлюднило дані 21 виробника російських БпЛА

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило на порталі War&Sanctions у розділі "ВПК агресора" оприлюднює дані 21 російського підприємства, залученого до розробки та виробництва безпілотних систем, які Росія використовує у війні проти України.

"До оновлення, зокрема, увійшли: ТОВ "Агєнтство цифрового развітія" — розробник і виробник лінійки вантажних БпЛА "Сварог", які використовувалися підрозділами морської піхоти противника для забезпечення окупаційних сил на островах у дельті Дніпра на Херсонщині; підприємства групи "Аеро-хіт" — розробника та виробника FPV-дронів "Велес", що належать так званому сенатору рф від тимчасово окупованої Херсонської області Костянтину Басюку та отримують державне фінансування з бюджету РФ; КБ "Мікроб" — розробника однойменної серії FPV-дронів, а також АТ "Площадь", яке створює для них системи автопілота та машинного зору", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ГУР МО.

Українськи розвідники зазначають, що частина опублікованої сьогодні інформації була надана учасниками міжнародного хакатону "War&Sanctions", проведеного ГУР МО України минулого року.

Опубліковані підприємства мають бути включені до "чорних списків" відповідального бізнесу, фінансових установ та експортного контролю у країнах вільного світу.

В ГУР МО наголосили, що понад половина з таких виробників досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє агресору безперешкодно отримувати технології, комплектуючі та фінансування.

Теги: #виробники #гур_мо_україни #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:07 09.02.2026
РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами, а також 149 БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 23 БпЛА

РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами, а також 149 БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 23 БпЛА

14:24 05.02.2026
Виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати 100% співробітників – Свириденко

Виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати 100% співробітників – Свириденко

18:38 03.02.2026
Троє дітей та двоє дорослих зазнали гострої реакції на стрес через удар російського БпЛА по Чугуївській громаді

Троє дітей та двоє дорослих зазнали гострої реакції на стрес через удар російського БпЛА по Чугуївській громаді

18:02 03.02.2026
Кількість постраждалих після влучання дрона у харківську п’ятиповерхівку збільшилась до семи осіб

Кількість постраждалих після влучання дрона у харківську п’ятиповерхівку збільшилась до семи осіб

17:14 03.02.2026
СБУ: "Альфа" встановила рекорд зі збиття ворожих БпЛА – більше 2 тис. за минулий рік

СБУ: "Альфа" встановила рекорд зі збиття ворожих БпЛА – більше 2 тис. за минулий рік

09:55 03.02.2026
Вітчизняні виробники до травня можуть втратити понад 50% ринку сиру, СМПУ пропонує як підтримку подвоїти нацкешбек

Вітчизняні виробники до травня можуть втратити понад 50% ринку сиру, СМПУ пропонує як підтримку подвоїти нацкешбек

08:45 22.12.2025
ГУР оприлюднило деталі операції зі знищення російських винищувачів у Липецьку

ГУР оприлюднило деталі операції зі знищення російських винищувачів у Липецьку

19:03 26.11.2025
Спецпідрозділ ГУР "Шаманбат" отримав партію FPV-дронів від благодійників

Спецпідрозділ ГУР "Шаманбат" отримав партію FPV-дронів від благодійників

09:44 11.11.2025
War&Sanctions: до річниці визволення Херсона ГУР оприлюднює інформацію про понад тисячу викрадених з міста окупантами культурних цінностей

War&Sanctions: до річниці визволення Херсона ГУР оприлюднює інформацію про понад тисячу викрадених з міста окупантами культурних цінностей

10:27 23.07.2025
Три українські виробники отримали контракти на виробництво дронів-перехоплювачів

Три українські виробники отримали контракти на виробництво дронів-перехоплювачів

ВАЖЛИВЕ

РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами, а також 149 БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 23 БпЛА

Зеленський: Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами – як і завжди, потрібні результати

Зеленський анонсував початок виробництва українських дронів у Німеччині до кінця місяця

Законними цілями в РФ є як військові, так і енергетичні об'єкти, – Зеленський

Зеленський анонсував нові санкції проти постачальників компонентів для російських ракет і дронів та фінансового сектору РФ

ОСТАННЄ

Зеленський уповноважив Улютіна підписати угоду з Молдовою про репатріацію дітей

У РФ заявили про затримання підозрюваних у замаху на генерала Алексєєва і звинуватили у всьому Україну, Сибіга спростував

Сибіга пропонує ЄС повністю заборонити в'їзд для громадян РФ, які брали участь у війні проти України

Федоров із делегацією Міноборони Франції відвідав позиції ППО та обговорив спільне виробництво озброєнь

Просування окупантів в Запорізькій області з початку лютого не фіксувалися – DeepState

На Донеччині дві людини загинуло, 8 поранено внаслідок атак ворога - ОВА

Окупанти просунулися на 6,3 кв. км у Донецькій та Харківській областях за неділю, не захопили жодного села - DeepState

СБУ затримала банкіра, який "зливав" ворогу персональні дані воїнів Сил оборони

Маск заявив про плани будівництва саморозвиваючих міст на Місяці та Марсі

Ворог ударив по Новгород-Сіверському: один загиблий, четверо постраждалих - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА