Сибіга пропонує ЄС повністю заборонити в'їзд для громадян РФ, які брали участь у війні проти України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за прикладом Естонії пропонує запровадити повну заборону на в’їзд до Європейського Союзу для громадян Росії, які брали участь у російській агресії проти України.

"Час запровадити повну заборону на в’їзд до ЄС для громадян Росії, які брали участь у російській агресії проти України. По-перше, йдеться про довгострокову національну безпеку європейських держав та захист їхніх громадян від російських бандитів. По-друге, це встановить правильну ціну за неправильний вибір: кожен росіянин, який підписує контракт на вторгнення в Україну, знатиме, що він також підписує собі довічну заборону на в’їзд до Європи", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга відзначив лідерство Естонії у запровадженні такої заборони.

"Естонія вже продемонструвала лідерство, впровадивши відповідні національні рішення та довівши, що механізм працює. Тепер настав час поширити це на весь Європейський Союз, і я закликаю своїх колег з ЄС серйозно поставитися до цього кроку. Йдеться про зміцнення безпеки Європи", - акцентував міністр.