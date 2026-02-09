Федоров із делегацією Міноборони Франції відвідав позиції ППО та обговорив спільне виробництво озброєнь

Міністр оборони України Михайло Федоров обговорив із делегацією міністерства оборони Франції на чолі із міністеркою Катрін Вотрен кооперацію та спільне виробництво озброєнь, також делегація відвідала позиції української протиповітряної оборони.

"Сьогодні Україна — серед лідерів у виробництві дронів різних типів. Ми постійно працюємо над інноваціями у військовій сфері. Уже очевидно, що ракетна програма стане успішним напрямом, і ми будемо нарощувати його разом із західними партнерами. Попри санкційний тиск, Росія продовжує виготовляти ракети та БпЛА. Саме тому спільне виробництво й кооперація з партнерами — критично важливі для зміцнення обороноздатності України та всієї Європи", - написав Федоров у Телеграмі в понеділок.

Також міністр та французька делегація разом із командуванням Повітряних Сил ЗСУ виїхали на бойові позиції зенітних ракетних військ.

"Зустріч провели на фоні чергових масованих атак Росії по критичній інфраструктурі. Французька делегація на власні очі побачила, з чим Україна стикається щодня. Росія системно атакує енергетику та цивільну інфраструктуру ракетами й дронами. Ніхто у світі не переживав таких постійних ракетно-дронових ударів… Показав пані Вотрен цілодобове чергування наших військових і французьку техніку SAMP/T, Mirage 2000 та Mistral на бойових позиціях.. Катрін Вотрен особисто поспілкувалася з нашими військовими", - зазначив Федоров.

Міністр подякував французьким партнерам за підтримку, яка щодня допомагає захищати українське небо й рятувати життя.