11:18 09.02.2026

Просування окупантів в Запорізькій області з початку лютого не фіксувалися – DeepState

Фото: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Швидкість просування російських окупантів на минулому тижні знов суттєво знизилася порівняно з позаминулим: з 2 по 9 лютого вони збільшили площу контролю над українськими територіями на 51,81 кв км, тоді як з 26 січня по 2 лютого – на 90,29 кв км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

При цьому на гуляйпільському та запорізькому напрямках у Запорізькій області, де позаминулого тижня ворог збільшив темпи просування, на минулому, починаючи ще з 1 лютого, він не просунувся взагалі, лише зміг розширити "сіру зону" невизначеного контролю на 3,7 кв км.

Натомість знов зросли темпи просування противника на покровському напрямку на північному заході Донецької області, де минулого тижня він захопив 17,09 кв км (на позаминулому було 3,94 кв км), та в районі села Грабовське Сумської області, де минулого тижня ворог захопив 10,13 кв км (на позаминулому було 4,81 кв км).

Натомість до 0,44 кв км за тиждень зменшились темпи просування на вовчанському напрямку у Харківській області (було 2,36 кв км) і залишились приблизно на попередньому рівні на часовоярському, костянтинівському та сіверському напрямках на сході та півночі Донецької області (було 20,57 кв км, стало 15,3 кв км) та сусідньому лиманському напрямку (було 7,56 кв км, стало 7,96 кв км).

Сили оборони минулого тижня, згідно даних DeepState, не звільнювали раніше захоплені ворогом території, але невеликий плацдарм окупантів біля російсько-українського державного кордону в районі села Зелене на харківському напрямку площею 0,45 кв км перейшов у "сіру зону".

Майже на всіх напрямках просування ворога супроводжувалося збільшенням "сірої зони". Сукупно її площа збільшилась за минулий тиждень на 50,22 кв км.

Таким чином, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 7,4 кв км 12,9 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась щодоби в середньому на 7,2 кв. км.

Позаминулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 12,9 кв. км кожної доби.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року середнє зростання площі російської окупації після зниження стабілізувалося на рівні 8-10 кв. км на добу і трималося на цьому рівні до листопада. У листопаді швидкість просування ворога різко зросла, переважно в напрямку Гуляйполя, але потім знову знизилися до 13-14 кв. км в середньому на добу. В середині грудня вона знов різко зросла внаслідок активного просування противника в напрямку Сіверська, після чого знизилась спочатку до попереднього темпу, а далі на новий рік - ще удвічі до 6-7 кв км на добу, після чого кілька разів суттєво збільшувалася та зменшувалася.

Теги: #запорізька_область #deepstate

