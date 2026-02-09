На Донеччині дві людини загинуло, 8 поранено внаслідок атак ворога - ОВА

Фото: Донецька ОВА

Ворог за добу 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини, 2 людини загинуло і 8 поранено. З лінії фронту евакуйовано 78 людей, у тому числі 26 дітей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Краматорську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 20 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, інфраструктурний об’єкт і 20 автівок. У Дружківці поранено людину, пошкоджено будинок; в Олексієво-Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена", - написав Філашкін у Телеграм ранком у понеділок.

У Покровському районі, у Новому Шаховому і Золотому Колодязі пошкоджено по 6 будинків, у Петрівці та Торецькому — по 2.

У Бахмутському районі, у Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.