Інтерфакс-Україна
Події
10:43 09.02.2026

На Донеччині дві людини загинуло, 8 поранено внаслідок атак ворога - ОВА

1 хв читати
На Донеччині дві людини загинуло, 8 поранено внаслідок атак ворога - ОВА
Фото: Донецька ОВА

Ворог за добу 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини, 2 людини загинуло і 8 поранено. З лінії фронту евакуйовано 78 людей, у тому числі 26 дітей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Краматорську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 20 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, інфраструктурний об’єкт і 20 автівок. У Дружківці поранено людину, пошкоджено будинок; в Олексієво-Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена", - написав Філашкін у Телеграм ранком у понеділок.

У Покровському районі, у Новому Шаховому і Золотому Колодязі пошкоджено по 6 будинків, у Петрівці та Торецькому — по 2.

У Бахмутському районі, у Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Теги: #донецька_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:49 09.02.2026
Двоє загиблих, ще шість постраждалих внаслідок нічних ворожих ударів по Харківській області – прокуратура

Двоє загиблих, ще шість постраждалих внаслідок нічних ворожих ударів по Харківській області – прокуратура

08:23 09.02.2026
Росіяни вдарили по Херсону, постраждали двоє людей – ОВА

Росіяни вдарили по Херсону, постраждали двоє людей – ОВА

07:58 09.02.2026
На Сумщині внаслідок обстрілів травмовано семеро людей – поліція

На Сумщині внаслідок обстрілів травмовано семеро людей – поліція

07:54 09.02.2026
Росіяни за добу завдали 499 ударів по Запорізькій області – ОВА

Росіяни за добу завдали 499 ударів по Запорізькій області – ОВА

07:52 09.02.2026
На Дніпропетровщині внаслідок російських ударів постраждали 9 людей, серед них 13-річна дитина

На Дніпропетровщині внаслідок російських ударів постраждали 9 людей, серед них 13-річна дитина

07:49 09.02.2026
Внаслідок нічного обстрілу Одеси одна людина загинула, двоє постраждали – МВА

Внаслідок нічного обстрілу Одеси одна людина загинула, двоє постраждали – МВА

07:20 09.02.2026
На Харківщині внаслідок російського удару загинули жінка з дитиною – ДСНС

На Харківщині внаслідок російського удару загинули жінка з дитиною – ДСНС

13:06 08.02.2026
Російські обстріли забрали життя жителя Донецької області, ще 5 поранені – ОВА

Російські обстріли забрали життя жителя Донецької області, ще 5 поранені – ОВА

08:12 08.02.2026
Під час нічних обстрілів Дніпропетровщини поранено дитину, пошкоджено будинки - ОВА

Під час нічних обстрілів Дніпропетровщини поранено дитину, пошкоджено будинки - ОВА

07:46 08.02.2026
Російські війська обстріляли з РСЗВ Корабельний район Херсона, поранено трьох жінок - ОВА

Російські війська обстріляли з РСЗВ Корабельний район Херсона, поранено трьох жінок - ОВА

ВАЖЛИВЕ

РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами, а також 149 БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 23 БпЛА

Зеленський: Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами – як і завжди, потрібні результати

Зеленський анонсував початок виробництва українських дронів у Німеччині до кінця місяця

Законними цілями в РФ є як військові, так і енергетичні об'єкти, – Зеленський

Зеленський анонсував нові санкції проти постачальників компонентів для російських ракет і дронів та фінансового сектору РФ

ОСТАННЄ

Зеленський уповноважив Улютіна підписати угоду з Молдовою про репатріацію дітей

У РФ заявили про затримання підозрюваних у замаху на генерала Алексєєва і звинуватили у всьому Україну, Сибіга спростував

ГУР МО оприлюднило дані 21 виробника російських БпЛА

Сибіга пропонує ЄС повністю заборонити в'їзд для громадян РФ, які брали участь у війні проти України

Федоров із делегацією Міноборони Франції відвідав позиції ППО та обговорив спільне виробництво озброєнь

Просування окупантів в Запорізькій області з початку лютого не фіксувалися – DeepState

Окупанти просунулися на 6,3 кв. км у Донецькій та Харківській областях за неділю, не захопили жодного села - DeepState

СБУ затримала банкіра, який "зливав" ворогу персональні дані воїнів Сил оборони

РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами, а також 149 БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 23 БпЛА

Маск заявив про плани будівництва саморозвиваючих міст на Місяці та Марсі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА