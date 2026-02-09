Окупанти просунулися на 6,3 кв. км у Донецькій та Харківській областях за неділю, не захопили жодного села - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися у неділю, 8 лютого, в районі сіл Тихе Чугуївського району Харківської області на вовчанському напрямку, Привілля, Васюківка та Никифорівка Краматорського району та у межах міста Покровськ Донецької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Тихого, Привілля, у Васюківці, Никифорівці та Покровську", - повідомляється в телеграм-каналі DeepState.

Про повне взяття під контроль певних населених пунктів ворогом не йдеться. На мапах проєкту Тихе показане як вже окуповане противником, Привілля та Никифорівка – частково під контролем Сил оборони, частково у "сірій зоні" невизначеного контролю, Покровськ та Васюківка – частково окуповані, частково у "сірій зоні".

Згідно з мапами DeepState, площа російської окупації в неділю в Донецькій області зросла на 5,9 кв км, "сіра зона" – ще на 33,65 кв км. На вовчанському напрямку площа окупації зросла на 0,44 кв км, "сіра зона" – ще на 1,94 кв км. На інших напрямках без змін.

Як повідомлялося, позаминулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 12,9 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась щодоби в середньому на 0,5 кв. км.