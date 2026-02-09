Інтерфакс-Україна
Події
10:16 09.02.2026

СБУ затримала банкіра, який "зливав" ворогу персональні дані воїнів Сил оборони

Служба безпеки України затримала у Києві завербованого ФСБ 40-річного працівника відділу інформаційної безпеки одного з комерційних банків столиці, який передавав ворогу дані український військових, повідомляє СБУ.

"Фігурант збирав для ворога персональні дані клієнтів фінустанови серед воїнів Сил оборони та військових волонтерів. Ці дані окупанти могли використати для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його розвідактивність і затримали за місцем проживання.

За інформацією відомства, під час обшуку у банкіра вилучено чотири смартфони, змінні сім-карти для конспірації і три ноутбуки, на яких він накопичував особисті дані потенційних "цілей". Також на гаджетах затриманого виявлено його контакти з ФСБ.

В СБУ зазначають, що банківський працівник потрапив до уваги окупантів через свою активність у забороненій соцмережі.

Після вербування агент отримав від куратора з РФ "тестові" завдання на проведення дорозвідки поблизу пунктів базування Сил оборони у Києві. "Для цього банкір у вихідні обходив місцевість і фотографував будівлі, які, на його думку, могли використовувати українські захисники", - уточнюють в спецслужбі.

Згодом, як наголошують в СБУ, фігурант отримав завдання на збір інформації про клієнтів фінустанови з-поміж військових і волонтерів, що відкривали рахунки на допомогу для ЗСУ.

"Також він мав передати окупантам координати резервного дата-центру, на якому зберігається база даних банку та його користувачів", - йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Теги: #сбу #агент_рф

