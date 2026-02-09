РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами, а також 149 БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 23 БпЛА

У ніч на 9 лютого (з вечера неділі) ворог атакував Україну 11 балістичними ракетами, а також 149 ударними БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях, повідомляють Повітряні сили ВСУ.

"У ніч на 09 лютого (з 17:30 08 лютого) противник атакував 11 балістичними ракетами Іскандер-М із Брянської обл., а також 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні у Телеграм.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 116 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Крім того, частина балістичних ракет Іскандер-М була перехоплена та не досягла своїх цілей.

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.