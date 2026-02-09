Інтерфакс-Україна
10:04 09.02.2026

Маск заявив про плани будівництва саморозвиваючих міст на Місяці та Марсі

Компанія SpaceX в найближчі десятиліття має намір приступити до створення саморозвиваючих міст на Місяці і Марсі, повідомив засновник компанії Ілон Маск в соцмережі X.

За словами підприємця, фахівці SpaceX зосередилися на розробці місячного проекту. Маск зазначив, що перші значущі результати можуть бути досягнуті менш ніж за десять років, тоді як будівництво аналогічної інфраструктури на Марсі потребуватиме більше двох десятиліть.

"Місія SpaceX залишається незмінною: поширити свідомість і життя в тому вигляді, в якому ми їх знаємо, до самих зірок", - написав Маск.

Він пояснив, що відправка пілотованих місій на Марс можлива лише в періоди зближення планет, які відбуваються раз на 26 місяців, при цьому переліт займає близько шести місяців. Польоти на Місяць, за його словами, можуть здійснюватися кожні десять днів, а час у дорозі становить два дні. Це, на думку Маска, дозволить значно швидше завершити будівництво місячного міста.

При цьому SpaceX має намір приступити до створення марсіанського міста протягом найближчих 5-7 років. Маск підкреслив, що пріоритетом компанії є забезпечення довгострокового майбутнього цивілізації, а Місяць розглядається як найбільш оперативний шлях до досягнення цієї мети.

7 лютого видання Wall Street Journal повідомило, що SpaceX повідомила інвесторів про зміну пріоритетів на користь польоту на Місяць. За даними видання, запланована на 2026 рік місія на Марс відкладена на пізніший термін. На березень 2027 року планується посадка на Місяць без астронавтів на борту.

