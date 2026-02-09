Ворог ударив по Новгород-Сіверському: один загиблий, четверо постраждалих - ОВА

Уночі агресор вдарив по Новгороду-Сіверському "геранями", повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

"Люди спали. Ця атака забрала життя 71-річного чоловіка. Попередньо, четверо людей зазнали поранень - двоє чоловіків і двоє жінок старшого віку. Постраждалі в лікарні зараз. Пошкоджені будинки, деякі - знищені вщент", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.

За словами голови ОВА, протягом дня були удари по Семенівці. Пошкоджені оселі та лінії електропередач.

У селі Сновської громади через влучання дрону загорівся житловий будинок. У селі Менської громади - через вибухи БпЛА зайнялася будівля школи, яка не працювала.

"Протягом доби було 29 обстрілів. 34 вибухи", - зазначив Чаус.

"Щодня по ворожих дронах працюють наші захисники. Значну частину вдається збивати, але, на жаль, не всі. За минулий тиждень на Чернігівщині знищили 185 повітряних цілей", - додав він.