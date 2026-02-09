Партія Abrams новітньої версії поставлена на озброєння польської танкової бригади

Фото: Australian Army

Партія американських танків Abrams M1A2SEPv3 поставлена на озброєння 1-ї Варшавської танкової бригади, повідомила пресслужба Міноборони Польщі.

"1-ша Варшавська танкова бригада прийняла партію Abrams M1A2 SEPv3", – йдеться у повідомленні.

У грудні минулого року у відомстві повідомляли про прибуття з США до Польщі 32 танків Abrams M1A2SEPv3, які згодом проходять доопрацювання на польських військових заводах.

На озброєнні польської армії вже стоїть 116 танків Abrams попередніх версій, також ведуться поставки танків у новій модифікації.

Abrams M1A2SEPv3 відрізняють застосування композитної броні, вдосконалені системи управління вогнем, можливість стрільби осколково-фугасними снарядами і ряд інших поліпшень.