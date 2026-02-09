Інтерфакс-Україна
Події
09:36 09.02.2026

Партія Abrams новітньої версії поставлена на озброєння польської танкової бригади

1 хв читати
Партія Abrams новітньої версії поставлена на озброєння польської танкової бригади
Фото: Australian Army

Партія американських танків Abrams M1A2SEPv3 поставлена на озброєння 1-ї Варшавської танкової бригади, повідомила пресслужба Міноборони Польщі.

"1-ша Варшавська танкова бригада прийняла партію Abrams M1A2 SEPv3", – йдеться у повідомленні.

У грудні минулого року у відомстві повідомляли про прибуття з США до Польщі 32 танків Abrams M1A2SEPv3, які згодом проходять доопрацювання на польських військових заводах.

На озброєнні польської армії вже стоїть 116 танків Abrams попередніх версій, також ведуться поставки танків у новій модифікації.

Abrams M1A2SEPv3 відрізняють застосування композитної броні, вдосконалені системи управління вогнем, можливість стрільби осколково-фугасними снарядами і ряд інших поліпшень.

Теги: #польща #abrams

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:46 05.02.2026
Свириденко обговорила з прем'єром Польщі питання спільної взаємодії

Свириденко обговорила з прем'єром Польщі питання спільної взаємодії

15:30 05.02.2026
Польща готує 48-й пакет допомоги для України вартістю 200 млн злотих – Туск

Польща готує 48-й пакет допомоги для України вартістю 200 млн злотих – Туск

15:16 05.02.2026
Зеленський обговорив з Туском співпрацю в енергетиці, захисті та відновленні, а також тиск на РФ

Зеленський обговорив з Туском співпрацю в енергетиці, захисті та відновленні, а також тиск на РФ

14:22 04.02.2026
У Міноборони Польщі виявлено посадовця, який шпигував на користь РФ та Білорусі

У Міноборони Польщі виявлено посадовця, який шпигував на користь РФ та Білорусі

23:52 01.02.2026
У Польщі триває підготовка українських військових в рамках місії EUMAM Ukraine - Генштаб

У Польщі триває підготовка українських військових в рамках місії EUMAM Ukraine - Генштаб

17:33 30.01.2026
Польська LPP відкрила 500-й магазин в Україні

Польська LPP відкрила 500-й магазин в Україні

11:06 30.01.2026
Україна та Польща посилюють оборонну співпрацю, зокрема у посиленні ППО, розвитку дронів та в авіаційній складовій

Україна та Польща посилюють оборонну співпрацю, зокрема у посиленні ППО, розвитку дронів та в авіаційній складовій

19:51 29.01.2026
Перша партія з 400 генераторів від уряду Польщі вже в Києві - посольство

Перша партія з 400 генераторів від уряду Польщі вже в Києві - посольство

17:41 29.01.2026
Перша партія з 400 генераторів від уряду Польщі вже в Києві

Перша партія з 400 генераторів від уряду Польщі вже в Києві

14:01 19.12.2025
Австралія передала Україні останню партію з 12 танків Abrams - ЗМІ

Австралія передала Україні останню партію з 12 танків Abrams - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами, а також 149 БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 23 БпЛА

Зеленський: Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами – як і завжди, потрібні результати

Зеленський анонсував початок виробництва українських дронів у Німеччині до кінця місяця

Законними цілями в РФ є як військові, так і енергетичні об'єкти, – Зеленський

Зеленський анонсував нові санкції проти постачальників компонентів для російських ракет і дронів та фінансового сектору РФ

ОСТАННЄ

Зеленський уповноважив Улютіна підписати угоду з Молдовою про репатріацію дітей

У РФ заявили про затримання підозрюваних у замаху на генерала Алексєєва і звинуватили у всьому Україну, Сибіга спростував

ГУР МО оприлюднило дані 21 виробника російських БпЛА

Сибіга пропонує ЄС повністю заборонити в'їзд для громадян РФ, які брали участь у війні проти України

Федоров із делегацією Міноборони Франції відвідав позиції ППО та обговорив спільне виробництво озброєнь

Просування окупантів в Запорізькій області з початку лютого не фіксувалися – DeepState

На Донеччині дві людини загинуло, 8 поранено внаслідок атак ворога - ОВА

Окупанти просунулися на 6,3 кв. км у Донецькій та Харківській областях за неділю, не захопили жодного села - DeepState

СБУ затримала банкіра, який "зливав" ворогу персональні дані воїнів Сил оборони

РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами, а також 149 БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 23 БпЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА