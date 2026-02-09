У Нововолинську внаслідок російського удару без світла понад 80 тис. абонентів – мер

Унаслідок російського удару вночі в понеділок, 9 лютого, була виведена з ладу високовольтна підстанція на Волині, повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.

"Наразі понад 80 тисяч абонентів з Нововолинської громади та прилеглих населених пунктів без світла. Критична інфраструктура в місті заживлена від генераторів", - написав Карпус у телеграм-каналі.

Він наголосив, що енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії через інші підстанції.

Як повідомлялося, росіяни вночі повторно завдали удару по енергообʼєкту біля Нововолинської громади. В місті працює водопостачання, деякі котельні перейшли на генератори.