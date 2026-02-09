Інтерфакс-Україна
Події
08:49 09.02.2026

Двоє загиблих, ще шість постраждалих внаслідок нічних ворожих ударів по Харківській області – прокуратура

У ніч проти понеділка ЗС РФ атакували ударними безпілотниками, за попередніми даними, типу "Герань-2", низку населених пунктів Харківської області, є загиблі та постраждалі серед мирних мешканців, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

За даними відомства, близько 03:55 російські військові вдарили по приватному житловому сектору Богодухову. Внаслідок атаки загинули 10-річний хлопчик та його матір. Ще троє людей постраждали: 22-річний чоловік отримав садна, 68-річний чоловік та 89-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес.

У Золочеві через ворожі удари пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приміщення двох магазинів та легковий автомобіль. 17-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес.

Також близько 03:30 внаслідок атак у селах Польова та Лужок пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та авто. У селі Лужок постраждали 73-річна жінка та 18-річна дівчина.

 

Теги: #харків #зведення #обстріли

