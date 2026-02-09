Офіс омбудсмена виявив в Закарпатті незареєстроване житло для ВПО

Представник омбудсмена на Закарпатті Андрій Крючков під час моніторингу зафіксував у селищі Дубриничі ще один будинок, повністю готовий для розміщення ВПО, який фактично залишається недоступним. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ситуація виглядає абсурдно: житло облаштували за підтримки ТЧХУ, проте громада звітувала в ОВА про його нібито "неготовність". Через це об’єкт так і не потрапив до офіційних реєстрів. Поки триває евакуація і люди шукають бодай якийсь дах над головою, готові кімнати просто збирають пил", - написав Лубінець в телеграм-каналі.

Він наголосив, що це вже не перший подібний випадок у цій громаді. Раніше вже було викрито будівлю на 100 місць, яку замість розселення ВПО здали в комерційну оренду.

"Така поведінка місцевої влади виглядає як послідовна практика, що підриває довіру і суспільства, і міжнародних партнерів. Тому не залишу цю ситуацію без уваги – вже направив відповідні акти реагування до Закарпатської ОВА та до Дубриницької сільської ради. Житло мають негайно внести до офіційних списків місць тимчасового проживання і нарешті заселити туди людей. Кожна сім’я заслуговує на гідний прихисток, і ми обов’язково доб’ємося, щоб цей обʼєкт нарешті працював для людей і виконував свою функцію", - резюмував омбудсман.