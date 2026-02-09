СБС ЗС України за добу уразили 768 цілей противника

Фото: https://t.me/robert_magyar

Протягом доби підрозділами угруповання Сил безпілотних систем уражено/знищено 768 цілей противника, повідомляє командування СБС ЗСУ.

"Серед уражених цілей: 343 одиниці особового складу, з яких 235 – ліквідовано; 27 точок вильоту дронів; 12 артилерійських систем", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Також були уражені 33 одиниці автомобільної техніки, 22 мотоцикли та 65 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

Загалом упродовж лютого уражено 7584 цілі, з них – 2204 особовий склад противника.