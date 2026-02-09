На Сумщині внаслідок обстрілів травмовано семеро людей – поліція

Фото: Нафтогаз

Протягом минулої доби російські війська обстріляли 26 населених пунктів Сумської області, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"У Шостці внаслідок повторного удару БПЛА по території спортивного комплексу поранення отримали троє поліцейських, які проводили огляд місця події. Також внаслідок обстрілу отримала поранення 25-річна жінка. У Сумській МТГ внаслідок влучання ворожого дрону по цивільному автомобілю поранення отримали 19-річний хлопець та 16-річна дівчина", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, у Комишанській територіальній громаді травмування отримав 33-річний чоловік.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки. Правоохоронці проводять огляд територій, фіксують руйнування.