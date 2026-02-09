Інтерфакс-Україна
Події
07:58 09.02.2026

На Сумщині внаслідок обстрілів травмовано семеро людей – поліція

1 хв читати
На Сумщині внаслідок обстрілів травмовано семеро людей – поліція
Фото: Нафтогаз

Протягом минулої доби російські війська обстріляли 26 населених пунктів Сумської області, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"У Шостці внаслідок повторного удару БПЛА по території спортивного комплексу поранення отримали троє поліцейських, які проводили огляд місця події. Також внаслідок обстрілу отримала поранення 25-річна жінка.  У Сумській МТГ внаслідок влучання ворожого дрону по цивільному автомобілю поранення отримали 19-річний хлопець та 16-річна дівчина", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, у Комишанській територіальній громаді травмування отримав 33-річний чоловік.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки. Правоохоронці проводять огляд територій, фіксують руйнування.

 

Теги: #сумська_область #зведення #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:43 09.02.2026
На Донеччині дві людини загинуло, 8 поранено внаслідок атак ворога - ОВА

На Донеччині дві людини загинуло, 8 поранено внаслідок атак ворога - ОВА

08:49 09.02.2026
Двоє загиблих, ще шість постраждалих внаслідок нічних ворожих ударів по Харківській області – прокуратура

Двоє загиблих, ще шість постраждалих внаслідок нічних ворожих ударів по Харківській області – прокуратура

08:23 09.02.2026
Росіяни вдарили по Херсону, постраждали двоє людей – ОВА

Росіяни вдарили по Херсону, постраждали двоє людей – ОВА

07:54 09.02.2026
Росіяни за добу завдали 499 ударів по Запорізькій області – ОВА

Росіяни за добу завдали 499 ударів по Запорізькій області – ОВА

07:52 09.02.2026
На Дніпропетровщині внаслідок російських ударів постраждали 9 людей, серед них 13-річна дитина

На Дніпропетровщині внаслідок російських ударів постраждали 9 людей, серед них 13-річна дитина

07:49 09.02.2026
Внаслідок нічного обстрілу Одеси одна людина загинула, двоє постраждали – МВА

Внаслідок нічного обстрілу Одеси одна людина загинула, двоє постраждали – МВА

07:20 09.02.2026
На Харківщині внаслідок російського удару загинули жінка з дитиною – ДСНС

На Харківщині внаслідок російського удару загинули жінка з дитиною – ДСНС

07:17 09.02.2026
Росіяни за добу втратили 1250 осіб особового складу та 413 БПЛА – Генштаб ЗСУ

Росіяни за добу втратили 1250 осіб особового складу та 413 БПЛА – Генштаб ЗСУ

08:12 08.02.2026
Під час нічних обстрілів Дніпропетровщини поранено дитину, пошкоджено будинки - ОВА

Під час нічних обстрілів Дніпропетровщини поранено дитину, пошкоджено будинки - ОВА

07:46 08.02.2026
Російські війська обстріляли з РСЗВ Корабельний район Херсона, поранено трьох жінок - ОВА

Російські війська обстріляли з РСЗВ Корабельний район Херсона, поранено трьох жінок - ОВА

ВАЖЛИВЕ

РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами, а також 149 БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 23 БпЛА

Зеленський: Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами – як і завжди, потрібні результати

Зеленський анонсував початок виробництва українських дронів у Німеччині до кінця місяця

Законними цілями в РФ є як військові, так і енергетичні об'єкти, – Зеленський

Зеленський анонсував нові санкції проти постачальників компонентів для російських ракет і дронів та фінансового сектору РФ

ОСТАННЄ

Зеленський уповноважив Улютіна підписати угоду з Молдовою про репатріацію дітей

У РФ заявили про затримання підозрюваних у замаху на генерала Алексєєва і звинуватили у всьому Україну, Сибіга спростував

ГУР МО оприлюднило дані 21 виробника російських БпЛА

Сибіга пропонує ЄС повністю заборонити в'їзд для громадян РФ, які брали участь у війні проти України

Федоров із делегацією Міноборони Франції відвідав позиції ППО та обговорив спільне виробництво озброєнь

Просування окупантів в Запорізькій області з початку лютого не фіксувалися – DeepState

Окупанти просунулися на 6,3 кв. км у Донецькій та Харківській областях за неділю, не захопили жодного села - DeepState

СБУ затримала банкіра, який "зливав" ворогу персональні дані воїнів Сил оборони

РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами, а також 149 БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 23 БпЛА

Маск заявив про плани будівництва саморозвиваючих міст на Місяці та Марсі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА