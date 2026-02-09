Інтерфакс-Україна
07:54 09.02.2026

Росіяни за добу завдали 499 ударів по Запорізькій області – ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 499 ударів по  24 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 11 авіаційних ударів по Любицькому, Барвінівці, Ніженці, Зеленій Діброві, Копанях, Воздвижівці. 298 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку,  Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Солодке, Добропілля, Прилуки", - написав Федоров в телеграм-каналі.

Крім того, 4 обстріли з РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Добропілля. 186 артилерійських ударів прийшлося по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому, Солодкому, Добропіллю, Прилуках.

Загалом надійшло 16 повідомлень про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури.

Мирні жителі не постраждали.

 

