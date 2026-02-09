На Дніпропетровщині внаслідок російських ударів постраждали 9 людей, серед них 13-річна дитина

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Через атаку БпЛА у Шахтарському Синельниківського району Дніпропетровської області постраждали 9 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Серед них – 13-річна дівчинка. Всі поранені доправлені до лікарні. 57-річна жінка – "важка". Решта у стані середньої тяжкості", - написав Ганжа в телеграм-каналі.

Він розповів, що внаслідок атаки зайнялася триповерхівка, там понівечені дах та перекриття. Ще в одному багатоквартирному будинку побиті вікна. Горів гараж.

Безпілотником агресор поцілив і по Васильківській громаді. Виникла пожежа. Пошкоджені 3 приватні оселі.

По Нікопольщині російська армія била артилерією і FPV-дронами. Потерпали райцентр, Марганецька і Червоногригорівська громади. Люди неушкоджені.