Внаслідок нічного обстрілу Одеси одна людина загинула, двоє постраждали – МВА

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Внаслідок нічного обстрілу Одеси загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, серед них - 19-річна дівчина. Їм надається вся необхідна допомога, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Приморському районі зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. За попередніми даними, у житлових будинках постраждала 21 квартира. Вибуховою хвилею вибито 39 вікон безпосередньо у квартирах та 18 - у місцях загального користування. Вогнем знищено 2 автомобілі, ще 6 - пошкоджено уламками", - написав Лисак в телеграм-каналі.

Як повідомляє ДСНС, внаслідок удару пошкоджено дах та обладнання на даху 24-х поверхового житлового будинку, 6 легкових автомобілів, будівлю фітнес-клубу та скління навколишніх будинків.

За іншою адресою пошкоджено триповерхову будівлю, що не експлуатувалася.

До ліквідації наслідків залучалися понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки. На місцях влучань також працювали психологи ДСНС.

Наразі комунальні служби з ночі ліквідовують наслідки: закривають віконні отвори плівкою та прибирають території.

Працює оперативний штаб, де одесити можуть подати заявку на отримання компенсації за державною програмою "єВідновлення" та матеріальної допомоги з міського бюджету.