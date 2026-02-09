Інтерфакс-Україна
Події
07:20 09.02.2026

На Харківщині внаслідок російського удару загинули жінка з дитиною – ДСНС


На Харківщині внаслідок російського удару загинули жінка з дитиною – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські окупанти вночі в понеділок, 9 лютого, атакували ударними безпілотниками приватний сектор міста Богодухів на Харківщині, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Одне з влучань сталося по житловому будинку, що був повністю зруйнований. Виникла пожежа на площі 50 м кв., яку ліквідували. З-під завалів вилучено тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, ще троє людей постраждали.

 

Теги: #харківська_область #жертви #обстріли

