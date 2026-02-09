Росіяни за добу втратили 1250 осіб особового складу та 413 БПЛА – Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів, 3 танки, 12 артсистем, 3 бронемашини, 413 БПЛА, а також 113 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Фейсбук ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 247 580 (+1 250) осіб, танків– 11 654 (+3) одиниць, бойових броньованих машин – 24 013 (+3) одиниць, артилерійських систем – 37 056 (+12) одиниць, РСЗВ – 1 637 одиниць, засоби ППО– 1 295 одиниць, літаків – 435 одиниць, гелікоптерів – 347 (+0) одиниці, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 962 (+413) одиниці, крилаті ракети – 4 270 (+1) одиниць, кораблі та катери – 28 одиниць, підводні човни– 2 одиниці, автомобільна техніка та автоцистерни – 77 552 (+113) одиниці, спеціальна техніка – 4 069 одиниць", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дані уточнюються.