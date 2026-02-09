Інтерфакс-Україна
Події
06:59 09.02.2026

9 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

4 хв читати
9 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

9 лютого відзначають Міжнародний день стоматолога, Міжнародний день боротьби з епілепсією, День народження волейболу, Міжнародний день піци.

Віряни вшановують пам'ять святого мученика Никифора.

День 1447 Російська агресія - Day 1447 Russian aggression

Міжнародний день стоматолога

Yfh It UXHN7Av

Здорові зуби є невід’ємною частиною загального здоров’я кожної людини. Для того, щоб ми все життя могли підтримувати свої зуби в належному стані  та мали  можливість білосніжно посміхатися, існує професія стоматолога. Стоматологи — лікарі, що спеціалізуються на здоров’ї та гігієні ротової порожнини. Вони контролюють розвиток наших зубів з дитинства, діагностують проблеми, лікують та навчають доглядати за зубами та яснами. Кожного року 9 лютого представники цієї надзвичайно важливої професії відзначають своє професійне свято — Міжнародний день стоматолога.

Міжнародний день боротьби з епілепсією

Міжнародний день боротьби з епілепсією щороку відзначають у другий понеділок лютого.

В усьому світі на епілепсію страждає близько 50 мільйонів людей, щороку вперше діагностується у 2,4 млн. людей. В Україні налічується близько 100 тисяч людей з епілепсією, багато випадків є досі недіагностованими.

Епілепсія – це хронічний розлад мозкової діяльності, для якого характерні напади, що повторюються.

Ці напади проявляються у вигляді короткочасних мимовільних судом у якійсь із частин тіла або ж по всьому тілу та іноді супроводжуються втратою свідомості, а також втратою контролю за функціями кишечника або сечового міхура.

Напади спричинені надлишком електричних імпульсів у групах клітин різних ділянок мозку. Епілептичні напади можуть мати форму як незначних провалів у пам’яті, так і важких тривалих конвульсій, а також різнитись за частотою, трапляючись як менше разу на рік, так і до декількох випадків у день.

Один-єдиний напад ще не свідчить про епілепсію, 5-10% людей мали один напад протягом життя.

Ознаки нападів мінливі та залежать від того, в якій ділянці мозку починаються порушення. Можуть виникати тимчасові симптоми, наприклад, втрата орієнтації або свідомості, порушення рухових функцій, органів відчуття (зір, слух та смак).

У 60% випадків епілепсії неможливо встановити причину виникнення, це так звана – первинна або ідіопатична епілепсія.

Причинами вторинної епілепсії (40% випадків) найчастіше є: пошкодження мозку у передпологовий та післяпологовий періоди внаслідок травми, гіпоксії (нестачі кисню); важка травма голови; інсульт, в результаті якого до мозку не надходить достатньо кисню; інфекції мозку та мозкових оболонок (менінгіт, енцефаліт, нейроцистицеркоз); деякі генетичні синдроми; пухлини.

День народження волейболу

YOKLOc Y1V2IE
День народження волейболу відзначають 9 лютого. Ця дата знаменує собою зародження гри, яка значно еволюціонувала з моменту її створення у 1895 році Вільямом Г. Морганом у місті Холіок, штат Массачусетс, США.

 

Міжнародний день піци

a QB0Qa DWTke

Міжнародний день піци відзначається кожного року 9 лютого. Щорічно в цей день поціновувачі відзначають свято італійської страви в багатьох країнах. Італія ж має свій день для святкування піци Всесвітній день піци, що відзначається 17 січня.

Народилися в цей день:

200 років від дня народження Костянтина Олександровича Трутовського (1826-1893), українського живописця, графіка, друга Т. Шевченка та ілюстратора його поезій;

180 років від дня народження Августа Вільгельма Майбаха (1846-1929), німецького інженера, підприємця, конструктора першого автомобіля під торгівельною маркою Mercedes.

Ще цього дня:

1918 — Підписано Берестейський мирний договір, згідно з яким Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія і Болгарське царство визнали УНР самостійною державою;

1942 — У Києві німці заарештували Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, переважно членів ОУН;

2015 — У Логвиновому російські військові розстріляли полонених із 30-ї бригади О. Бердеса, В. Демчука, П. Плацинського.

Церковне свято:

Святого мученика Никифора

9 лютого - день пам'яті мученика Никифора, який жив в Антіохії Сирійській у III столітті.

За переказами, Никифор дружив із церковним старостою Саприкієм - дружба була настільки міцною, що їх вважали братами. Одного разу чоловіки з невідомої причини сильно посварилися, і в результаті обидва відмовлялися навіть ходити разом однією дорогою. За деякий час Никифор зрозумів, що причиною сварки став диявол. Никифор пішов до Саприкія, але той миритися не захотів.

У часи гоніння на християн, Саприкія схопили, вимагали відмовитися від віри, а потім засудили до страти. Тоді Саприкій вирішив зректися християнства. Але Никифор, щоб цього не сталося, запропонував своє життя натомість і пішов на страту замість друга.

Іменини:

Василь, Геннадій, Іван

З прикмет цього дня:

Якщо дерева шумлять — буде потепління. Вночі не видно зірок — чекайте на відлигу. Якщо сніг пішов і налипає на дерева, скоро потеплішає. Хмари пливуть проти вітру — буде сніг. Який день 9 лютого, таким буде і наступний тиждень. Якщо сніг закруглений на заметах — до хорошого врожаю.

За давніми звичаями, запалювали свічки або камін для спокою та затишку в родині, оскільки вважалося, що вогонь має очищувальну силу. Не рекомендується починати нові справи, заздрити, бажати зла або заглядати у дзеркало до світанку.

Теги: #церковне_свято #якесьогоднісвято #іменини #9лютого

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:02 08.02.2026
8 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

8 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:10 07.02.2026
7 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

7 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:00 06.02.2026
6 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

6 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:13 05.02.2026
5 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

5 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:02 04.02.2026
4 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

4 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:04 03.02.2026
3 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

3 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:08 02.02.2026
2 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

2 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:09 01.02.2026
1 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

1 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:59 31.01.2026
31 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

31 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:01 30.01.2026
30 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

30 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами – як і завжди, потрібні результати

Зеленський анонсував початок виробництва українських дронів у Німеччині до кінця місяця

Законними цілями в РФ є як військові, так і енергетичні об'єкти, – Зеленський

Зеленський анонсував нові санкції проти постачальників компонентів для російських ракет і дронів та фінансового сектору РФ

Київ повертається до тимчасових графіків відключень - ДТЕК

ОСТАННЄ

На Сумщині внаслідок обстрілів травмовано семеро людей – поліція

Росіяни за добу завдали 499 ударів по Запорізькій області – ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок російських ударів постраждали 9 людей, серед них 13-річна дитина

Внаслідок нічного обстрілу Одеси одна людина загинула, двоє постраждали – МВА

На Харківщині внаслідок російського удару загинули жінка з дитиною – ДСНС

Росіяни за добу втратили 1250 осіб особового складу та 413 БПЛА – Генштаб ЗСУ

Сили оборони зачистили від росіян Тернувате Запорізької області – ЦПД

Україна хоче прискорити зусилля з припинення війни і розраховує на підтримку США – Сибіга

В Одесі стало відомо про загиблого внаслідок російського удару – МВА

В понеділок по всій країні застосовуватимуться графіки погодинних відключень – Укренерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА