9 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

9 лютого відзначають Міжнародний день стоматолога, Міжнародний день боротьби з епілепсією, День народження волейболу, Міжнародний день піци.

Віряни вшановують пам'ять святого мученика Никифора.

День 1447 Російська агресія - Day 1447 Russian aggression

Міжнародний день стоматолога

Здорові зуби є невід’ємною частиною загального здоров’я кожної людини. Для того, щоб ми все життя могли підтримувати свої зуби в належному стані та мали можливість білосніжно посміхатися, існує професія стоматолога. Стоматологи — лікарі, що спеціалізуються на здоров’ї та гігієні ротової порожнини. Вони контролюють розвиток наших зубів з дитинства, діагностують проблеми, лікують та навчають доглядати за зубами та яснами. Кожного року 9 лютого представники цієї надзвичайно важливої професії відзначають своє професійне свято — Міжнародний день стоматолога.

Міжнародний день боротьби з епілепсією

Міжнародний день боротьби з епілепсією щороку відзначають у другий понеділок лютого.

В усьому світі на епілепсію страждає близько 50 мільйонів людей, щороку вперше діагностується у 2,4 млн. людей. В Україні налічується близько 100 тисяч людей з епілепсією, багато випадків є досі недіагностованими.

Епілепсія – це хронічний розлад мозкової діяльності, для якого характерні напади, що повторюються.

Ці напади проявляються у вигляді короткочасних мимовільних судом у якійсь із частин тіла або ж по всьому тілу та іноді супроводжуються втратою свідомості, а також втратою контролю за функціями кишечника або сечового міхура.

Напади спричинені надлишком електричних імпульсів у групах клітин різних ділянок мозку. Епілептичні напади можуть мати форму як незначних провалів у пам’яті, так і важких тривалих конвульсій, а також різнитись за частотою, трапляючись як менше разу на рік, так і до декількох випадків у день.

Один-єдиний напад ще не свідчить про епілепсію, 5-10% людей мали один напад протягом життя.

Ознаки нападів мінливі та залежать від того, в якій ділянці мозку починаються порушення. Можуть виникати тимчасові симптоми, наприклад, втрата орієнтації або свідомості, порушення рухових функцій, органів відчуття (зір, слух та смак).

У 60% випадків епілепсії неможливо встановити причину виникнення, це так звана – первинна або ідіопатична епілепсія.

Причинами вторинної епілепсії (40% випадків) найчастіше є: пошкодження мозку у передпологовий та післяпологовий періоди внаслідок травми, гіпоксії (нестачі кисню); важка травма голови; інсульт, в результаті якого до мозку не надходить достатньо кисню; інфекції мозку та мозкових оболонок (менінгіт, енцефаліт, нейроцистицеркоз); деякі генетичні синдроми; пухлини.

День народження волейболу



День народження волейболу відзначають 9 лютого. Ця дата знаменує собою зародження гри, яка значно еволюціонувала з моменту її створення у 1895 році Вільямом Г. Морганом у місті Холіок, штат Массачусетс, США.

Міжнародний день піци

Міжнародний день піци відзначається кожного року 9 лютого. Щорічно в цей день поціновувачі відзначають свято італійської страви в багатьох країнах. Італія ж має свій день для святкування піци Всесвітній день піци, що відзначається 17 січня.

Народилися в цей день:

200 років від дня народження Костянтина Олександровича Трутовського (1826-1893), українського живописця, графіка, друга Т. Шевченка та ілюстратора його поезій;

180 років від дня народження Августа Вільгельма Майбаха (1846-1929), німецького інженера, підприємця, конструктора першого автомобіля під торгівельною маркою Mercedes.

Ще цього дня:

1918 — Підписано Берестейський мирний договір, згідно з яким Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія і Болгарське царство визнали УНР самостійною державою;

1942 — У Києві німці заарештували Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, переважно членів ОУН;

2015 — У Логвиновому російські військові розстріляли полонених із 30-ї бригади О. Бердеса, В. Демчука, П. Плацинського.

Церковне свято:

Святого мученика Никифора

9 лютого - день пам'яті мученика Никифора, який жив в Антіохії Сирійській у III столітті.

За переказами, Никифор дружив із церковним старостою Саприкієм - дружба була настільки міцною, що їх вважали братами. Одного разу чоловіки з невідомої причини сильно посварилися, і в результаті обидва відмовлялися навіть ходити разом однією дорогою. За деякий час Никифор зрозумів, що причиною сварки став диявол. Никифор пішов до Саприкія, але той миритися не захотів.

У часи гоніння на християн, Саприкія схопили, вимагали відмовитися від віри, а потім засудили до страти. Тоді Саприкій вирішив зректися християнства. Але Никифор, щоб цього не сталося, запропонував своє життя натомість і пішов на страту замість друга.

Іменини:

Василь, Геннадій, Іван

З прикмет цього дня:

Якщо дерева шумлять — буде потепління. Вночі не видно зірок — чекайте на відлигу. Якщо сніг пішов і налипає на дерева, скоро потеплішає. Хмари пливуть проти вітру — буде сніг. Який день 9 лютого, таким буде і наступний тиждень. Якщо сніг закруглений на заметах — до хорошого врожаю.

За давніми звичаями, запалювали свічки або камін для спокою та затишку в родині, оскільки вважалося, що вогонь має очищувальну силу. Не рекомендується починати нові справи, заздрити, бажати зла або заглядати у дзеркало до світанку.