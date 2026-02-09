Інтерфакс-Україна
05:19 09.02.2026

Україна хоче прискорити зусилля з припинення війни і розраховує на підтримку США – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що лідери України та Росії повинні зустрітися особисто, щоб обговорити найскладніші питання, які залишилися в мирних переговорах, і що тільки президент США Дональд Трамп має повноваження досягти угоди.

Україна хоче прискорити зусилля з припинення війни, заявив Сибіга в інтерв'ю Reuters, зазначивши, що "тільки Трамп може зупинити війну".

З 20-пунктного мирного плану, який став основою для тристоронніх переговорів, залишилося невирішеними лише "кілька" пунктів, зазначив Сибіга.

"Найбільш чутливі та найскладніші питання, які мають вирішуватися на рівні лідерів", - наголосив він.

З ключових питань, таких як земля, позиції сторін здаються дуже віддаленими. Росія продовжує вимагати, щоб Україна віддала решту 20% східного регіону Донецька, який вона не змогла окупувати за роки виснажливої війни, на що Київ категорично відмовляється. Україна також хоче контролювати Запорізьку атомну електростанцію – найбільшу в Європі – яка знаходиться на окупованій Росією території.

Під час другого раунду тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі не було жодних ознак прориву, хоча в четвер було укладено угоду про обмін 314 військовополоненими – перший такий обмін з жовтня. Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам у суботу, що США запропонували провести новий раунд переговорів у Маямі через тиждень, на що Київ погодився.

"На мою думку, ми маємо імпульс, це правда. Нам потрібно консолідувати або мобілізувати ці мирні зусилля, і ми готові прискорити процес", - прокоментував Сибіга.

Зеленський заявив у суботу, що Вашингтон сподівається на завершення війни до літа, а Україна запропонувала план послідовних кроків, але він не надав жодних деталей.

Джерела повідомили Reuters у п'ятницю, що українські та американські чиновники обговорили графік, який включає проект угоди з Росією до березня та референдум щодо неї в Україні разом з виборами в травні.

Україна зосереджена на отриманні західних гарантій безпеки, щоб запобігти майбутній російській агресії після вступу в силу перемир'я.

За словами Сибіги, США підтвердили Україні, що готові ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі; це забезпечить "підтримку" для мирної угоди, хоча американські війська не будуть присутні на території України.

"Особисто я на цьому етапі не вірю в будь-яку безпекову інфраструктуру чи архітектуру без американців... Вони повинні бути з нами – і вони вже в процесі. Це величезне, величезне досягнення", – сказав він.

Сибіга також зазначив, що рішення будь-якої країни в ході мирного врегулювання визнати суверенітет Росії над Кримом або Донбасом, східним промисловим центром України, буде "юридично недійсним".

"Ми ніколи цього не визнаємо. І це буде порушенням міжнародного права. Це не про Україну. Це про принцип", - наголосив міністр.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-urges-acceleration-peace-talks-says-only-trump-can-broker-deal-2026-02-08/

Теги: #переговори #мирні #сибіга #коментар

