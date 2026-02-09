Інтерфакс-Україна
Події
02:00 09.02.2026

В понеділок по всій країні застосовуватимуться графіки погодинних відключень – Укренерго

1 хв читати

В понеділок, 9 лютого, протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, повідомляє Укренерго.

"В окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі – продовжать застосовуватись аварійні знеструмлення. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше перейти до прогнозованих графіків знеструмлень в усіх регіонах", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень повідомляється на офіційних сторінках обленерго.

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/4638

Теги: #електрика #відключення #графіки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:09 08.02.2026
Графіки погодинних відключень наразі не діють у переважній більшості областей України - "Укренерго"

Графіки погодинних відключень наразі не діють у переважній більшості областей України - "Укренерго"

10:09 07.02.2026
На Київщині запроваджено екстрені відключення електроенергії - ОВА

На Київщині запроваджено екстрені відключення електроенергії - ОВА

06:51 07.02.2026
На Черкащині запровадили графіки аварійних відключень е/е

На Черкащині запровадили графіки аварійних відключень е/е

10:51 04.02.2026
Лівий берег Києва повертається до тимчасових графіків – ДТЕК

Лівий берег Києва повертається до тимчасових графіків – ДТЕК

08:45 03.02.2026
Понад 16 тисяч мешканців Лозівської громади Харківської області без опалення через нічні ворожі обстріли - мер

Понад 16 тисяч мешканців Лозівської громади Харківської області без опалення через нічні ворожі обстріли - мер

08:43 03.02.2026
Екстрені відключення запроваджено на частині лівобережних районів Києва – ДТЕК

Екстрені відключення запроваджено на частині лівобережних районів Києва – ДТЕК

14:02 31.01.2026
Енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Києва – ДТЕК

Енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Києва – ДТЕК

19:20 30.01.2026
Суботній день по всій Україні пройде з обмеженнями електроенергії –"Укренерго"

Суботній день по всій Україні пройде з обмеженнями електроенергії –"Укренерго"

22:25 28.01.2026
Київ переходить до оновлених тимчасових графіків - CEO "Ясно"

Київ переходить до оновлених тимчасових графіків - CEO "Ясно"

13:07 26.01.2026
ДТЕК повернувся до графіків погодинних відключень на Київщині

ДТЕК повернувся до графіків погодинних відключень на Київщині

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами – як і завжди, потрібні результати

Зеленський анонсував початок виробництва українських дронів у Німеччині до кінця місяця

Законними цілями в РФ є як військові, так і енергетичні об'єкти, – Зеленський

Зеленський анонсував нові санкції проти постачальників компонентів для російських ракет і дронів та фінансового сектору РФ

Київ повертається до тимчасових графіків відключень - ДТЕК

ОСТАННЄ

В Одесі стало відомо про загиблого внаслідок російського удару – МВА

Росіяни атакують Одесу "шахедами", пошкоджені житлові будинки – МВА

Україна за два тижні отримала 17 гуманітарних вантажів для підтримки енергетики – Шмигаль

На Сумщині внаслідок російського удару постраждали двоє людей – міськрада

"Нафтогаз" спрямував додаткові ремонтні бригади в Київ на допомогу енергетикам

Зеленський: Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами – як і завжди, потрібні результати

Франція працює над ремонтом радару до SAMP/T для України - міністерка оборони

На Дніпропетровщині через ворожі атаки постраждали троє людей – ДСНС

НР "Енергоатома", ймовірно, вирішуватиме питання його керівництва після вивчення діяльності компанії та процедури – глава НАЕК

За перші вихідні лютого від отруєння чадним газом загинули 4 людей, 25 постраждали – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА