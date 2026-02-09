В понеділок по всій країні застосовуватимуться графіки погодинних відключень – Укренерго

В понеділок, 9 лютого, протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, повідомляє Укренерго.

"В окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі – продовжать застосовуватись аварійні знеструмлення. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше перейти до прогнозованих графіків знеструмлень в усіх регіонах", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень повідомляється на офіційних сторінках обленерго.

