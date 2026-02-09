Росіяни атакують Одесу "шахедами", пошкоджені житлові будинки – МВА

Російські окупанти атакують Одесу із використанням БПЛА, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки та комунікації. Зокрема, виникла пожежа на даху багатоповерхівки, пошкоджено газопровід, а також зафіксовано займання легкових автомобілів та нежитлової споруди", - написав Лисак в телеграм-каналі.

Він зазначив, що на місцях працюють усі екстрені та комунальні служби.

Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/1119