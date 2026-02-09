Україна за два тижні отримала 17 гуманітарних вантажів для підтримки енергетики – Шмигаль

За минулі два тижні на склади хабів Міненерго надійшло 17 гуманітарних вантажів від 11 партнерів, повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"За останні два тижні на склади хабів Міненерго надійшло 17 гуманітарних вантажів від 11 партнерів зі Швейцарії, Словаччини, Данії, Канади, Швеції, Азербайджану, Німеччини, Австрії, Литви та Італії. За цей же період відвантажили регіонам 774 генератори та 40 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок, котлів та інше обладнання. Очікуємо надходження ще 798 генераторів, 117 трансформаторів та 120 котлів і когенераційних установок", – написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами засідання Штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.

Він наголосив, що ситуація з електропостачанням залишається складною. Енергетики продовжують відновлення об’єктів, уражених росією в ніч проти 7 лютого. Пошкодження суттєві.

Шмигаль також додав, що в неділю, 8 лютого, було зафіксовано найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії – це допомогло втримати систему після масованих російських атак та зменшити дефіцит.

"Працюємо над комплексними рішеннями, зокрема над запуском додаткових потужностей генерації. Роботи просуваються згідно з визначеними графіками. Зокрема, сьогодні очікуємо на запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві", – резюмував міністр.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/12279