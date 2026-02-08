23:04 08.02.2026
На Сумщині внаслідок російського удару постраждали двоє людей – міськрада
У неділю, 8 лютого, близько 19:00 зафіксовано вороже влучання у Стецьківському старостаті – по цивільному автомобілю, повідомляє пресслужба Сумської міської ради
"Унаслідок атаки постраждали двоє людей, серед них – неповнолітня дівчина. Потерпілим надається вся необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.
Зазначається, що на місці події працюють усі відповідні служби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Джерело: https://t.me/sumskamiskarada/46293