На Сумщині внаслідок російського удару постраждали двоє людей – міськрада

У неділю, 8 лютого, близько 19:00 зафіксовано вороже влучання у Стецьківському старостаті – по цивільному автомобілю, повідомляє пресслужба Сумської міської ради

"Унаслідок атаки постраждали двоє людей, серед них – неповнолітня дівчина. Потерпілим надається вся необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що на місці події працюють усі відповідні служби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

