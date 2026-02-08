Інтерфакс-Україна
Події
21:40 08.02.2026

"Нафтогаз" спрямував додаткові ремонтні бригади в Київ на допомогу енергетикам

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Група "Нафтогаз" направила додаткові ремонтні бригади на допомогу енергетикам та комунальним службам Києва, щоб якнайшвидше повернути світло і тепло в найбільш постраждалі райони столиці, йдеться у пресрелізі в неділю.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії, після збільшення одночасно в Києві постійно працює 60 людей, роботи ведуться у тісній координації з урядом, міською владою, місцевими комунальними підприємствами та енергетичними компаніями.

Перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль 6 лютого повідомив про плани збільшити кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві. За його словами, на той момент працювали понад 255 бригад.

Як зазначається у релізі, голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький додав, що паралельно з відновлювальними роботами разом з іншими державними енергетичними компаніями "Нафтогаз" надає цільову допомогу — десятки тисяч "пакунків тепла" згідно із запитами від місцевих органів влади, а також передав 457 газових обігрівачів. Більшість із них наразі використовуються комунальниками для оперативного розморожування труб у підвалах житлових будинків і відновлення централізованого теплопостачання. Також газові обігрівачі передані соціальним службам, пунктам незламності та закладам для людей похилого віку.

Для забезпечення безперебійної роботи обігрівачів фахівці "Газмережі" організували оперативну заправку газових балонів і продовжуватимуть цю роботу надалі.

Теги: #київ #допомога #нафтогаз

