20:57 08.02.2026

Зеленський: Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами – як і завжди, потрібні результати

Фото: https://www.president.gov.ua/

Кожен з партнерів України має усвідомлювати свою силу, свою можливість підтримати Україну та захистити життя, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в неділю, 8 лютого.

"Ракети для ППО потрібні кожен день. Захист від російської балістики потрібен кожен день. Сьогодні знов була балістика по Київщині. Жодна країна у світі не повинна залишатися наодинці й без допомоги в умовах таких ударів і такої війни. Я хочу подякувати всім, хто з Україною. Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами. Як і завжди, потрібні результати. Результати мають бути", - заявив президент.

Він наголосив, що наразі всюди вдається підтримувати необхідну логістику.

"Російська армія й цей тиждень майже кожного дня завдає ударів по залізниці. Сьогодні був прицільний удар на Чернігівщині по потягу, який сьогодні ж мав везти людей. Днями перед тим були удари по залізниці на Харківщині, Дніпровщині. Я хочу подякувати всім, хто захищає українську залізницю та забезпечує постійну, безперебійну роботу нашої Укрзалізниці", - підкреслив президент.

Загалом же, заявив Зеленський, неділя була майже вся присвячена відновленню в регіонах.

"Всюди залучені необхідні сили громад, комунальних служб, енергокомпаній. ДСНС України – окрім реальної допомоги у всіх регіонах, яка вже надається, – формує ще резервні сили. Це зведені енергетичні групи, які зможуть оперативно підключатись на додачу до вже наявних сил. Працюють і бригади Укрзалізниці, більше сорока бригад, і кількість буде збільшена до шістдесяти – вони залучаються саме для роботи в столиці", - розповів він.

За словами президента, зараз саме в Києві досі найскладніша ситуація за більшістю показників. Це стосується і електрики, і опалення. Нафтогаз теж збільшить кількість бригад, які допомагають саме Києву.

"МВС України забезпечує роботу достатньої на сьогодні кількості пунктів обігріву: більше двохсот таких пунктів у Києві, і майже дев’ять тисяч людей звернулись за добу. Працює програма пакунків тепла, і станом на цей час, на цей тиждень майже 40 тисяч пакунків видано в тих районах, де потреба найбільше", - вказав Зеленський.

 

