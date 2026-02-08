Франція працює над ремонтом радару до SAMP/T для України - міністерка оборони

Французька Республіка зосереджена на ремонті радару до системи протиповітряної оборони SAMP/T для України, заявила міністерка Збройних сил Франції Катрін Вотрен.

"Ми працюємо над цим питанням, зокрема над ремонтом радару до SAMP/T. І ми передбачаємо дати радар на заміну, поки той в роботі", - сказала вона на брифінгу у Києві у суботу, відповідаючи на питання щодо можливості передачі додаткових ракет до SAMP/T.

Вотрен наголосила, що якість радарів до цих систем залежить від спроможності підприємства їх виробляти.

"Станом на сьогодні ми зосередимося в першу чергу на ремонті вже існуючого радару до SAMP/T. І по-друге взагалі на існуючих і тих, до використовувати вже в комплексах для того, щоб зробити всі необхідні роботи з обслуговування та ремонту", - підкреслила вона.

Також міністерка зазначита, що SAMP/T - "це цілий комплекс, тобто мова йде також про ракети і боєприпаси до нього". Тому французька сторона контактує і працює з промисловцями, зокрема компанією MBDA, яка є виробником ракет до комплексу, додала Вотрен.

"У період з 2024-25рр компанія змогла вдвічі збільшити виробництво ракет, і ми розуміємо, що треба робити ще більше. Тому ми працюємо в цьому напрямку", - сказала міністерка.

Вона зазначила, що прибула в Україну на запрошення українського колеги Михайла Федорова. Міністри мали зустріч у Києві, де було наголошено, що пріоритет для України є ППО.

"Ми продовжимо допомагати Україні, постачаючи військову техніку та озброєння", - наголосила вона.

Також міністри обговорили можливості спільного виробництва, зокрема щодо дронів. До прикладу, мова може йти про обмін експертизами та досвідом. Крім того, вони обговорили питання використання штучного інтелекту і можливості співпраці у цьому напрямку.