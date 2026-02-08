Інтерфакс-Україна
Події
20:05 08.02.2026

Франція працює над ремонтом радару до SAMP/T для України - міністерка оборони

2 хв читати

Французька Республіка зосереджена на ремонті радару до системи протиповітряної оборони SAMP/T для України, заявила міністерка Збройних сил Франції Катрін Вотрен.

"Ми працюємо над цим питанням, зокрема над ремонтом радару до SAMP/T. І ми передбачаємо дати радар на заміну, поки той в роботі", - сказала вона на брифінгу у Києві у суботу, відповідаючи на питання щодо можливості передачі додаткових ракет до SAMP/T.

Вотрен наголосила, що якість радарів до цих систем залежить від спроможності підприємства їх виробляти.

"Станом на сьогодні ми зосередимося в першу чергу на ремонті вже існуючого радару до SAMP/T. І по-друге взагалі на існуючих і тих, до використовувати вже в комплексах для того, щоб зробити всі необхідні роботи з обслуговування та ремонту", - підкреслила вона.

Також міністерка зазначита, що SAMP/T - "це цілий комплекс, тобто мова йде також про ракети і боєприпаси до нього". Тому французька сторона контактує і працює з промисловцями, зокрема компанією MBDA, яка є виробником ракет до комплексу, додала Вотрен.

"У період з 2024-25рр компанія змогла вдвічі збільшити виробництво ракет, і ми розуміємо, що треба робити ще більше. Тому ми працюємо в цьому напрямку", - сказала міністерка.

Вона зазначила, що прибула в Україну на запрошення українського колеги Михайла Федорова. Міністри мали зустріч у Києві, де було наголошено, що пріоритет для України є ППО.

"Ми продовжимо допомагати Україні, постачаючи військову техніку та озброєння", - наголосила вона.

Також міністри обговорили можливості спільного виробництва, зокрема щодо дронів. До прикладу, мова може йти про обмін експертизами та досвідом. Крім того, вони обговорили питання використання штучного інтелекту і можливості співпраці у цьому напрямку.

Теги: #ремонт #франція #радар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:47 08.02.2026
"Нафтогазу" необхідно мобілізувати EUR920 млн для ремонту основного обладнання

"Нафтогазу" необхідно мобілізувати EUR920 млн для ремонту основного обладнання

05:36 08.02.2026
Міністр ЗС Франції підтвердила готовність до поглиблення оборонної співпраці з Україною - Умєров

Міністр ЗС Франції підтвердила готовність до поглиблення оборонної співпраці з Україною - Умєров

18:37 07.02.2026
Зеленський обговорив із міністром ЗС Франції пришвидшення постачання систем ППО

Зеленський обговорив із міністром ЗС Франції пришвидшення постачання систем ППО

23:40 04.02.2026
Дипломатичний радник Макрона їздив на переговори до Москви

Дипломатичний радник Макрона їздив на переговори до Москви

16:55 04.02.2026
Франція передала Києву 30 генераторів загальною потужністю 3,4 МВт – Кличко

Франція передала Києву 30 генераторів загальною потужністю 3,4 МВт – Кличко

12:12 04.02.2026
Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

21:03 03.02.2026
Франція у лютому оголосить новий конкурс на EUR71 млн для залучення своїх компаній у відновлення України

Франція у лютому оголосить новий конкурс на EUR71 млн для залучення своїх компаній у відновлення України

17:08 03.02.2026
Україна намагається запобігти виступам у Франції російських артистів, які підтримують агресію РФ

Україна намагається запобігти виступам у Франції російських артистів, які підтримують агресію РФ

20:18 28.01.2026
Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

19:48 28.01.2026
В Україну будуть надіслані генератори - Макрон після розмови з Зеленським

В Україну будуть надіслані генератори - Макрон після розмови з Зеленським

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами – як і завжди, потрібні результати

Зеленський анонсував початок виробництва українських дронів у Німеччині до кінця місяця

Законними цілями в РФ є як військові, так і енергетичні об'єкти, – Зеленський

Зеленський анонсував нові санкції проти постачальників компонентів для російських ракет і дронів та фінансового сектору РФ

Київ повертається до тимчасових графіків відключень - ДТЕК

ОСТАННЄ

"Нафтогаз" спрямував додаткові ремонтні бригади в Київ на допомогу енергетикам

Зеленський: Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами – як і завжди, потрібні результати

На Дніпропетровщині через ворожі атаки постраждали троє людей – ДСНС

НР "Енергоатома", ймовірно, вирішуватиме питання його керівництва після вивчення діяльності компанії та процедури – глава НАЕК

За перші вихідні лютого від отруєння чадним газом загинули 4 людей, 25 постраждали – ДСНС

В Києві було чути вибухи, працювала ППО

Працевлаштовано в Європі 57% українців: попереду – Естонія та Угорщина, позаду – Швейцарія та Норвегія – ООН

Зеленський анонсував початок виробництва українських дронів у Німеччині до кінця місяця

Законними цілями в РФ є як військові, так і енергетичні об'єкти, – Зеленський

Ускладнення руху транспорту можливе в понеділок через ожеледицю – Укргідрометцентр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА