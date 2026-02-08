Інтерфакс-Україна
Події
19:43 08.02.2026

На Дніпропетровщині через ворожі атаки постраждали троє людей – ДСНС

На Дніпропетровщині внаслідок російських ударів постраждали троє людей, у тому числі підліток, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Нікопольщина. Агресор неодноразово атакував райцентр, а також Покровську, Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Постраждали 18-річна дівчина та 47-річна жінка. Пошкоджено 2 багатоквартирні та 4 приватні будинки, господарські споруди та автомобілі, лінії електропередач і газогони. В одному з домоволодінь виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, в Синельниківському районі росіяни скерували БпЛА по Васильківській громаді. Поранення отримала 74-річна жінка. Через атаку зайнявся приватний будинок – вогнеборці швидко загасили полум’я. Ще одна оселя зазнала руйнувань.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/57942

Теги: #дніпропетровщина #постраждалі #удари

