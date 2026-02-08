Інтерфакс-Україна
Події
18:49 08.02.2026

НР "Енергоатома", ймовірно, вирішуватиме питання його керівництва після вивчення діяльності компанії та процедури – глава НАЕК

Питання призначення керівництва НАЕК "Енергоатом" нова наглядова рада вирішуватиме після ознайомлення з діяльністю компанії та документами, які визначають цю процедуру, вважає тво голови правління Павло Ковтонюк.

"Щодо керівництва, наглядова рада, мабуть, буде вирішувати, як ознайомиться з діяльністю нашої компанії та тими положеннями, які визначають процедуру вибору голови та членів правління. Хто і як буде призначений – наглядова рада вирішить", – сказав Ковтонюк у коментарі Енергореформі під час поїздки на одну з АЕС України.

За його словами, онлайн-нарада наглядової ради з обговорення процедурних моментів вибору керівництва "Енергоатома" попередньо планується на понеділок, 9 лютого.

Водночас він зазначив, що вже мав одну зустріч з наглядовою радою, яка стосувалася контрактів її членів.

"З новою наглядовою радою ми зустрічалися онлайн, і це була зустріч для обговорення їхніх контрактів. Вони у процесі підписання. Контракти уже підтверджені Кабінетом міністрів, і тепер їх мають підписати члени наглядової ради", – зазначив Ковтонюк.

Ковтонюк звернув увагу, що всі її незалежні представники перебувають за кордоном, тому, можливо, знадобиться певний час на підписання.

"Два члени наглядової ради у Франції, один Канаді, один в Литві. А нам потрібні "мокрі" підписи", – пояснив він. При цьому глава "Енергоатома" на час події не володів інформацією, чи підписали контракти члени наглядової ради-представники держави.

Згідно зі статутом "Енергоатома", остання редакція якого затверджена 15 серпня 2025 року, його правління діє у складі семи членів, в тому числі, голови правління, але на період воєнного стану правління діє у складі п’яти членів. Голова та правління обираються наглядовою радою товариства – рішення приймається трьома чвертями голосів від загальної кількості її членів.

Як повідомлялося, 28 січня 2026 року уряд завершив формування нового складу наглядової ради НАЕК "Енергоатом". Представниками держави на підставі подання номінаційного комітету обрані заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин та державний секретар Міністерства енергетики України Максим Малашкін.

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, під час першої зустрічі з новими членами наглядової ради "Енергоатома" вона поставила задачу терміново призначити нове керівництво компанії, а на період, необхідний для його призначення, уряд доручив замінити тимчасове керівництво компанії.

2 січня номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом". Ними стали Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман, Бріс Буюон.

Колишня НР "Енергоатома" 20 серпня 2025 року припинила повноваження та звільнила Петра Котіна з посади в.о. голови правління компанії за його заявою. Очолювати компанію призначили Павла Ковтонюка, який з червня 2022 року очолював РАЕС, а до цього був головним інженером станції.

Після розголошення справи НАБУ/САП Мідас про корупцію в енергетиці, уряд у листопаді 2025 року відсторонив від роботи тво голови правління Хартмута Якоба, дав доручення відсторонити головного консультанта президента НАЕК "Енергоатом" Дмитра Басова, якому було повідомлено про підозру, а також працівників, причетність до вчинення злочинів яких перевіряють правоохоронні органи. 

Теги: #призначення #енергоатом #керівництво

