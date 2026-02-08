Інтерфакс-Україна
Події
18:48 08.02.2026

За перші вихідні лютого від отруєння чадним газом загинули 4 людей, 25 постраждали – ДСНС

Лише за неповні дві доби 7-8 лютого чадний газ спричинив 9 трагічних випадків по всій країні: 4 загиблих, 25 постраждалих, з них 15 дітей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Серед постраждалих цілі родини з зовсім маленькими дітками. Сьогодні вранці у с. Жуківці на Київщині через порушення правил використання генератора постраждали 4 людини. Серед них діти 2024 та 2025 років народження. Від несправності пічного та газового опалення на Тернопільщині та у Вінниці загинули 4 людей (по двоє у кожному регіоні)", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Трагедії сталися переважно у сільській місцевості та охопили 8 областей.

Як зазначають в ДСНС, основні причини – неправильне використання альтернативних джерел енергії та опалення. Найпоширеніша причина отруєнь – встановлення генераторів надто близько до вікон або навіть у приміщеннях.

Крім того, причинами інцидентів ставали несправності пічного опалення та газового обладнання.

