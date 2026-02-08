В Києві було чути вибухи, працювала ППО

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони під час повітряної тривоги в столиці, через що у місті було чути вибухи.

"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - написав він в Телеграм.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянської області РФ. Наразі оголошено відбій загрози його застосування.

Низка пабліків повідомила про роботу ППО в передмісті Києва, завдяки чому ціль перестала існувати.