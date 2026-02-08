Інтерфакс-Україна
Події
18:07 08.02.2026

В Києві було чути вибухи, працювала ППО

1 хв читати
В Києві було чути вибухи, працювала ППО

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони під час повітряної тривоги в столиці, через що у місті було чути вибухи.

"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - написав він в Телеграм.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянської області РФ. Наразі оголошено відбій загрози його застосування.

Низка пабліків повідомила про роботу ППО в передмісті Києва, завдяки чому ціль перестала існувати.

Теги: #київ #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:40 08.02.2026
"Нафтогаз" спрямував додаткові ремонтні бригади в Київ на допомогу енергетикам

"Нафтогаз" спрямував додаткові ремонтні бригади в Київ на допомогу енергетикам

09:10 08.02.2026
Київ повертається до тимчасових графіків відключень - ДТЕК

Київ повертається до тимчасових графіків відключень - ДТЕК

08:47 08.02.2026
ПС ЗСУ: За ніч знешкоджено 69 ворожих БпЛА із 101, є влучання на 13 локаціях

ПС ЗСУ: За ніч знешкоджено 69 ворожих БпЛА із 101, є влучання на 13 локаціях

21:00 07.02.2026
Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

19:43 07.02.2026
Світло в Києві зараз є 1,5-2 години на добу – ДТЕК

Світло в Києві зараз є 1,5-2 години на добу – ДТЕК

18:37 07.02.2026
Зеленський обговорив із міністром ЗС Франції пришвидшення постачання систем ППО

Зеленський обговорив із міністром ЗС Франції пришвидшення постачання систем ППО

16:05 07.02.2026
Президент доручив посилити мобільні вогневі групи ППО та збільшити програми підтримки громадян

Президент доручив посилити мобільні вогневі групи ППО та збільшити програми підтримки громадян

22:06 06.02.2026
Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

22:01 06.02.2026
Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

19:47 06.02.2026
Зеленський анонсував кадрові зміни в ПС в низці областей: мала ППО не має допускати тих проблем, які зараз є

Зеленський анонсував кадрові зміни в ПС в низці областей: мала ППО не має допускати тих проблем, які зараз є

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами – як і завжди, потрібні результати

Зеленський анонсував початок виробництва українських дронів у Німеччині до кінця місяця

Законними цілями в РФ є як військові, так і енергетичні об'єкти, – Зеленський

Зеленський анонсував нові санкції проти постачальників компонентів для російських ракет і дронів та фінансового сектору РФ

Київ повертається до тимчасових графіків відключень - ДТЕК

ОСТАННЄ

Зеленський: Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами – як і завжди, потрібні результати

Франція працює над ремонтом радару до SAMP/T для України - міністерка оборони

На Дніпропетровщині через ворожі атаки постраждали троє людей – ДСНС

НР "Енергоатома", ймовірно, вирішуватиме питання його керівництва після вивчення діяльності компанії та процедури – глава НАЕК

За перші вихідні лютого від отруєння чадним газом загинули 4 людей, 25 постраждали – ДСНС

Працевлаштовано в Європі 57% українців: попереду – Естонія та Угорщина, позаду – Швейцарія та Норвегія – ООН

Зеленський анонсував початок виробництва українських дронів у Німеччині до кінця місяця

Законними цілями в РФ є як військові, так і енергетичні об'єкти, – Зеленський

Ускладнення руху транспорту можливе в понеділок через ожеледицю – Укргідрометцентр

Сильні морози ненадовго повернуться в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА