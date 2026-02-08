Інтерфакс-Україна
Події
16:37 08.02.2026

Зеленський анонсував початок виробництва українських дронів у Німеччині до кінця місяця

1 хв читати
Зеленський анонсував початок виробництва українських дронів у Німеччині до кінця місяця
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Українська авіація є найбільшою індустрією в країні, особливо напрямок безпілотників, та є перспективною для залучення іноземних інвестицій в країну, констатує президент України Володимир Зеленський.

"Авіація – один із перспективних напрямків для інвестування в Україну. Ми технологічні, дуже. У нас на сьогодні 450 компаній, які виробляють дрони. З них 40-50 – топи. Усі хочуть інвестувати", - сказав Зеленський під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова.

За його словами, у середині лютого буде розпочато виробництво українських дронів у Німеччині. "Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює. У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології", - сказав президент.

Зеленський додав, що 2026 рік "буде роком інвестицій у наші технології". "Передусім дрони. Це велика індустрія, нова індустрія. Згідно з фінансами, які заходять в Україну під час війни, це найбільша індустрія, яка є в Україні", - сказав він.

"Сьогодні безпека Європи побудована на технологіях і на дронах. Є кілька різних проєктів. Усе це базуватиметься здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах. Ми просто у війні, і ще не всі компанії відчувають такий простір свободи, що можуть заходити на всі інші ринки", - наголосив Зеленський.

Теги: #дрони #німеччина #виробництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:20 08.02.2026
МЗС: З німецькою благодійною організацією передали Центру відновлення слуху для військових операційний мікроскоп

МЗС: З німецькою благодійною організацією передали Центру відновлення слуху для військових операційний мікроскоп

11:34 05.02.2026
Виробництво тралів в Україні за 2025 рік зросло на 18% - Кисилевський

Виробництво тралів в Україні за 2025 рік зросло на 18% - Кисилевський

14:50 03.02.2026
Україна завершила сезон цукроваріння-2025, заводи виробили 1,72 млн тонн цукру – "Укрцукор"

Україна завершила сезон цукроваріння-2025, заводи виробили 1,72 млн тонн цукру – "Укрцукор"

18:11 02.02.2026
Німеччина заарештувала п'ятьох підозрюваних у постачанні російським компаніям в порушення санкцій

Німеччина заарештувала п'ятьох підозрюваних у постачанні російським компаніям в порушення санкцій

20:28 01.02.2026
Міністр оборони Німеччини: припинення підтримки України обійдеться дорожче, ніж допомога зараз

Міністр оборони Німеччини: припинення підтримки України обійдеться дорожче, ніж допомога зараз

23:50 30.01.2026
Мерц застережливо відреагував на можливість участі німецьких миротворців в Україні, водночас не відкидаючи її

Мерц застережливо відреагував на можливість участі німецьких миротворців в Україні, водночас не відкидаючи її

13:14 30.01.2026
Двоє мешканців Волинської області організували шахрайську схему під виглядом виробництва дронів

Двоє мешканців Волинської області організували шахрайську схему під виглядом виробництва дронів

13:59 29.01.2026
Отримали першу партію енергетичного обладнання від уряду Німеччини - Свириденко

Отримали першу партію енергетичного обладнання від уряду Німеччини - Свириденко

10:56 29.01.2026
Військові вже замовили 240 тисяч дронів за бойові бали через Brave1 Market – Федоров

Військові вже замовили 240 тисяч дронів за бойові бали через Brave1 Market – Федоров

10:34 28.01.2026
Дрони "Альфи" СБУ за минулий рік уразили 15 авіабортів РФ на п'яти ворожих аеродромах

Дрони "Альфи" СБУ за минулий рік уразили 15 авіабортів РФ на п'яти ворожих аеродромах

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами – як і завжди, потрібні результати

Законними цілями в РФ є як військові, так і енергетичні об'єкти, – Зеленський

Зеленський анонсував нові санкції проти постачальників компонентів для російських ракет і дронів та фінансового сектору РФ

Київ повертається до тимчасових графіків відключень - ДТЕК

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

ОСТАННЄ

"Нафтогаз" спрямував додаткові ремонтні бригади в Київ на допомогу енергетикам

Зеленський: Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами – як і завжди, потрібні результати

Франція працює над ремонтом радару до SAMP/T для України - міністерка оборони

На Дніпропетровщині через ворожі атаки постраждали троє людей – ДСНС

НР "Енергоатома", ймовірно, вирішуватиме питання його керівництва після вивчення діяльності компанії та процедури – глава НАЕК

За перші вихідні лютого від отруєння чадним газом загинули 4 людей, 25 постраждали – ДСНС

В Києві було чути вибухи, працювала ППО

Працевлаштовано в Європі 57% українців: попереду – Естонія та Угорщина, позаду – Швейцарія та Норвегія – ООН

Законними цілями в РФ є як військові, так і енергетичні об'єкти, – Зеленський

Ускладнення руху транспорту можливе в понеділок через ожеледицю – Укргідрометцентр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА