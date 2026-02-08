Зеленський анонсував початок виробництва українських дронів у Німеччині до кінця місяця

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Українська авіація є найбільшою індустрією в країні, особливо напрямок безпілотників, та є перспективною для залучення іноземних інвестицій в країну, констатує президент України Володимир Зеленський.

"Авіація – один із перспективних напрямків для інвестування в Україну. Ми технологічні, дуже. У нас на сьогодні 450 компаній, які виробляють дрони. З них 40-50 – топи. Усі хочуть інвестувати", - сказав Зеленський під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова.

За його словами, у середині лютого буде розпочато виробництво українських дронів у Німеччині. "Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює. У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології", - сказав президент.

Зеленський додав, що 2026 рік "буде роком інвестицій у наші технології". "Передусім дрони. Це велика індустрія, нова індустрія. Згідно з фінансами, які заходять в Україну під час війни, це найбільша індустрія, яка є в Україні", - сказав він.

"Сьогодні безпека Європи побудована на технологіях і на дронах. Є кілька різних проєктів. Усе це базуватиметься здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах. Ми просто у війні, і ще не всі компанії відчувають такий простір свободи, що можуть заходити на всі інші ринки", - наголосив Зеленський.