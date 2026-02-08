Інтерфакс-Україна
16:32 08.02.2026

Законними цілями в РФ є як військові, так і енергетичні об'єкти, – Зеленський

Об’єкти енергетики на території РФ є такими ж законними цілями для українських ударів, як і військові об’єкти, оскільки є джерелом фінансування війни для держави-агресора, зазначає президент України Володимир Зеленський.

"Ми не маємо обирати, б’ємо по військовій цілі чи по енергетиці. Він (агресор – ІФ-У) продає цю енергетику, він продає нафту. То це енергетика чи це військова ціль? Чесно – те саме. Він продає нафту, бере гроші, вкладає у зброю, цією зброєю вбиває українців. Що має робити українець? Два шляхи: ми будуємо зброю і б’ємо по їхній зброї, або ж б’ємо по джерелу нарощування та походження їхніх грошей. А джерело – це в них енергетика. Ось що відбувається. Усе це для нас – законні цілі ", - сказав Зеленський під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова.

