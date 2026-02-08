Інтерфакс-Україна
Події
13:36 08.02.2026

Сильні морози ненадовго повернуться в Україну

2 хв читати
Сильні морози ненадовго повернуться в Україну

Невеликий сніг очікується у більшості західних, південних та східних областях України в понеділок, 9 лютого, на решті території без опадів, прогнозує Укргідрометцентр.

На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Також у понеділок очікується зниження температури: вночі 13-18°, вдень 7-12° морозу; на Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу. На Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві 9 лютого без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Зниження температури: вночі 14-16°, вдень 8-10° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь час метеорологічних спостережень найвища температура 9 лютого була зафіксована на позначці 8,3° тепла в 1990 році, найнижча – на позначці 32,2° морозу в 1929 році.

У вівторок, 10 лютого, в Україні переважно без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах невеликий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, у північних областях місцями 22-24° морозу, вдень 7-12° морозу; на заході, півдні та південному сході країни вночі 12-17° морозу, вдень 1-6° морозу; на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

В Києві 10 лютого без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 8-10° морозу.

Теги: #прогноз_погоди #морози #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:46 05.02.2026
Сніжна та відносно тепла погода очікується в Україні найближчими днями, на дорогах ожеледиця

Сніжна та відносно тепла погода очікується в Україні найближчими днями, на дорогах ожеледиця

13:14 04.02.2026
У найближчі два дні мороз в Україні спадатиме, піде сніг, лише на північному сході та сході вночі 14-19° морозу

У найближчі два дні мороз в Україні спадатиме, піде сніг, лише на північному сході та сході вночі 14-19° морозу

13:21 02.02.2026
Найближчі дні в Україні будуть дуже холодними, невеликий сніг пройде лише у деяких областях

Найближчі дні в Україні будуть дуже холодними, невеликий сніг пройде лише у деяких областях

13:02 01.02.2026
Вночі 2 лютого температура знизиться до 18-23° морозу, у північній частині та на Харківщині 22-27°, місцями 30° - Укргідрометцентр

Вночі 2 лютого температура знизиться до 18-23° морозу, у північній частині та на Харківщині 22-27°, місцями 30° - Укргідрометцентр

14:31 31.01.2026
Сильні морози очікуються в Україні найближчими днями

Сильні морози очікуються в Україні найближчими днями

13:31 30.01.2026
Сильні морози повернуться в Україну на вихідних

Сильні морози повернуться в Україну на вихідних

13:14 29.01.2026
В Україні в п’ятницю очікується зниження температури, на півночі сніг та ожеледиця – Укргідрометцентр

В Україні в п’ятницю очікується зниження температури, на півночі сніг та ожеледиця – Укргідрометцентр

12:18 29.01.2026
Синоптики попереджають про надзвичайний мороз в Україні, оголошений ІІІ (червоний) рівень небезпеки

Синоптики попереджають про надзвичайний мороз в Україні, оголошений ІІІ (червоний) рівень небезпеки

13:00 28.01.2026
Мокрий сніг з дощем очікується в Україні у четвер, у п'ятницю знов похолодання

Мокрий сніг з дощем очікується в Україні у четвер, у п'ятницю знов похолодання

13:28 27.01.2026
В Україні потепління з мокрим снігом, дощем та ожеледдю

В Україні потепління з мокрим снігом, дощем та ожеледдю

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував нові санкції проти постачальників компонентів для російських ракет і дронів та фінансового сектору РФ

Київ повертається до тимчасових графіків відключень - ДТЕК

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Дрони СБУ атаковали хімзавод в Тверській області РФ, що працює на міноборони ворога

ОСТАННЄ

Ускладнення руху транспорту можливе в понеділок через ожеледицю – Укргідрометцентр

Російські обстріли забрали життя жителя Донецької області, ще 5 поранені – ОВА

Через російські обстріли Краматорська загинула одна людина, ще троє поранені

Окупанти захопили за добу 11 кв. км в Донецькій області на трьох напрямках

Окупанти вночі атакували об’єкти "Нафтогазу" на Полтавщині, без постраждалих

Окупанти за тиждень випустили по Україні понад 2 тис. дронів і 116 ракет – Зеленський

На Львівщині внаслідок пожежі загинули троє дітей, матір затримано

Рух поїздів на Чернігівщині та Сумщині зазнає змін через атаку на залізничну інфраструктуру - УЗ

На Київщині для розчищення доріг та протиожеледної обробки залучено 181 одиницю спецтехніки

Графіки погодинних відключень наразі не діють у переважній більшості областей України - "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА