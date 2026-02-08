Сильні морози ненадовго повернуться в Україну

Невеликий сніг очікується у більшості західних, південних та східних областях України в понеділок, 9 лютого, на решті території без опадів, прогнозує Укргідрометцентр.

На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Також у понеділок очікується зниження температури: вночі 13-18°, вдень 7-12° морозу; на Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу. На Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві 9 лютого без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Зниження температури: вночі 14-16°, вдень 8-10° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь час метеорологічних спостережень найвища температура 9 лютого була зафіксована на позначці 8,3° тепла в 1990 році, найнижча – на позначці 32,2° морозу в 1929 році.

У вівторок, 10 лютого, в Україні переважно без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах невеликий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, у північних областях місцями 22-24° морозу, вдень 7-12° морозу; на заході, півдні та південному сході країни вночі 12-17° морозу, вдень 1-6° морозу; на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

В Києві 10 лютого без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 8-10° морозу.