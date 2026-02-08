Російські обстріли забрали життя жителя Донецької області, ще 5 поранені – ОВА

Фото: Донецька ОВА

Мирний житель міста Краматорськ Донецької області загинув, ще щонайменше п’ятеро жителів Краматорського району дістали поранення внаслідок російських обстрілів протягом 7 лютого, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 7 багатоповерхівок і численні автівки. В Олексієво-Дружківці поранено людину, пошкоджено будинок; у Кіндратівці поранено 2 людини", - написав Філашкін в Телеграм у неділю.

У Платонівці Сіверської громади Бахмутського району пошкоджено будинок. "Покровський район. У Добропіллі пошкоджено автомобіль. У Новому Шаховому пошкоджено 6 будинків, у Золотому Колодязі — 4, у Петрівці та Торецькому — по 2", - повідомив голова обладміністрації.

Всього за добу російські окупанти 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив Філашкін. З лінії фронту за добу було евакуйовано 140 людей, у тому числі 30 дітей.

Як повідомлялося, вранці у неділю Краматорськ знов зазнав обстрілу з боку російських окупантів, внаслідок атаки загинула 77-річна жінка, ще троє цивільних отримали поранення, пошкоджено одинадцять багатоповерхових житлових будинків та автомобілі.