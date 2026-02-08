Інтерфакс-Україна
12:29 08.02.2026

Окупанти захопили за добу 11 кв. км в Донецькій області на трьох напрямках

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися протягом минулої доби біля сіл Ямпіль та Степанівка Краматорського району, а також біля села Бондарне Бахмутського району Донецької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Ямполя, Бондарного та Степанівки", - повідомляється в телеграм-каналі DeepState у неділю.

Згідно з мапами ресурсу, площа окупації на лиманському напрямку, де знаходиться Ямпіль, за добу зросла на 8,14 кв км із зменшенням "сірої зони" невизначеного контролю на 4,91 кв км. На сіверському напрямку, де знаходиться Бондарне, площа окупації зросла на 2,45 кв км із зменшенням "сірої зони" на 0,74 кв км. На покровському напрямку, де знаходиться Степанівка, площа окупації зросла за добу на 0,72 кв км, "сіра зона" - ще на 2,32 кв км.

Крім того, на 7,29 кв км зросла "сіра зона" на гуляйпільському на новопавлівському напрямках на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, де площа окупації не зросла. На інших напрямках фронту без змін.

Про окупацію певних населених пунктів не йдеться. Ямпіль і Бондарне на мапах показані як частково окуповані, частково у "сірій зоні", Степанівка – переважно під контролем Сил оборони, її південні околиці у "сірій зоні".

Таким чином, площа російської окупації за добу зросла сумарно на 11,31 кв км, "сіра зона" – на 3,96 кв км.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 12,9 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась щодоби в середньому на 0,5 кв. км.

Теги: #просування_ворога #deepstate

