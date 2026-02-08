Окупанти вночі атакували об’єкти "Нафтогазу" на Полтавщині, без постраждалих

Фото: Нафтогаз

Російські війська у ніч на 8 лютого здійснили чергову масовану атаку дронами на об’єкти Групи "Нафтогаз" у Полтавській області, зафіксовані руйнування обладнання, повідомляє пресслужба компанії.

"Є влучання, зафіксовано руйнування обладнання. Найголовніше - люди не постраждали", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі "Нафтогазу" в неділю.

За даними компанії, це вже 19-та цілеспрямована атака на об’єкти групи з початку року.

"На місці — підрозділи ДСНС. Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Повітряні сили ЗСУ зранку у неділю повідомили, що станом на 8:30 неділі збито 69 ворожих БпЛА із 101, що атакували Україну, є влучання 32 ударних БпЛА на 13 локаціях.