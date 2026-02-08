Інтерфакс-Україна
Події
11:34 08.02.2026

Окупанти вночі атакували об’єкти "Нафтогазу" на Полтавщині, без постраждалих

1 хв читати
Окупанти вночі атакували об’єкти "Нафтогазу" на Полтавщині, без постраждалих
Фото: Нафтогаз

Російські війська у ніч на 8 лютого здійснили чергову масовану атаку дронами на об’єкти Групи "Нафтогаз" у Полтавській області, зафіксовані руйнування обладнання, повідомляє пресслужба компанії.

"Є влучання, зафіксовано руйнування обладнання. Найголовніше - люди не постраждали", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі "Нафтогазу" в неділю.

За даними компанії, це вже 19-та цілеспрямована атака на об’єкти групи з початку року.

"На місці — підрозділи ДСНС. Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Повітряні сили ЗСУ зранку у неділю повідомили, що станом на 8:30 неділі збито 69 ворожих БпЛА із 101, що атакували Україну, є влучання 32 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Теги: #атака_рф #полтавська #нафтогаз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:42 08.02.2026
Ворог намагався атакувати критичну інфраструктуру Львівщини - ОВА

Ворог намагався атакувати критичну інфраструктуру Львівщини - ОВА

09:27 08.02.2026
Вночі в Одесі ворог атакував промисловий об’єкт, пошкоджено релігійну споруду

Вночі в Одесі ворог атакував промисловий об’єкт, пошкоджено релігійну споруду

18:33 07.02.2026
На Запоріжжі внаслідок обстрілу постраждала жінка – ОВА

На Запоріжжі внаслідок обстрілу постраждала жінка – ОВА

17:53 07.02.2026
Російський удар знищив склад готової продукції "Рошен" в Яготині

Російський удар знищив склад готової продукції "Рошен" в Яготині

17:25 07.02.2026
Російський терор ставить всю Європу під загрозу ядерної аварії – Сибіга

Російський терор ставить всю Європу під загрозу ядерної аварії – Сибіга

23:41 06.02.2026
Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

18:59 05.02.2026
БЕБ та Нафтогазова Асоціація України підписали меморандум про протидію нелегальному обігу пального

БЕБ та Нафтогазова Асоціація України підписали меморандум про протидію нелегальному обігу пального

19:44 04.02.2026
Бойко завершила роботу в наглядовій раді "Нафтогазу"

Бойко завершила роботу в наглядовій раді "Нафтогазу"

11:49 04.02.2026
Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

20:40 29.01.2026
"Нафтогаз" залучив від ЄІБ додаткові EUR50 млн на імпорт газу

"Нафтогаз" залучив від ЄІБ додаткові EUR50 млн на імпорт газу

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував нові санкції проти постачальників компонентів для російських ракет і дронів та фінансового сектору РФ

Київ повертається до тимчасових графіків відключень - ДТЕК

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Дрони СБУ атаковали хімзавод в Тверській області РФ, що працює на міноборони ворога

ОСТАННЄ

Ускладнення руху транспорту можливе в понеділок через ожеледицю – Укргідрометцентр

Сильні морози ненадовго повернуться в Україну

Російські обстріли забрали життя жителя Донецької області, ще 5 поранені – ОВА

Через російські обстріли Краматорська загинула одна людина, ще троє поранені

Окупанти захопили за добу 11 кв. км в Донецькій області на трьох напрямках

Окупанти за тиждень випустили по Україні понад 2 тис. дронів і 116 ракет – Зеленський

На Львівщині внаслідок пожежі загинули троє дітей, матір затримано

Рух поїздів на Чернігівщині та Сумщині зазнає змін через атаку на залізничну інфраструктуру - УЗ

На Київщині для розчищення доріг та протиожеледної обробки залучено 181 одиницю спецтехніки

Графіки погодинних відключень наразі не діють у переважній більшості областей України - "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА