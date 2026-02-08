Окупанти за тиждень випустили по Україні понад 2 тис. дронів і 116 ракет – Зеленський

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність збільшення масштабів підтримки України з боку партнерів через щоденні атаки з боку російських окупантів, які не припиняються.

"Понад 2000 ударних дронів, 1200 керованих авіаційних бомб і 116 ракет різних типів випустила РФ по наших містах і селах лише за цей тиждень. Майже щодня вони б’ють по енергетиці, логістичній інфраструктурі, житлових будинках. І це відбувається навіть тоді, коли триває дипломатична робота заради миру", - написав Зеленський в Телеграм у неділю.

За його словами, на атаки з боку РФ "не можна закривати очі", оскільки якщо на них "немає відповіді світу, ударів стає більше, і щоразу жорстокіших".

"Зупинити це можна реальною підтримкою України, нашого захисту. Потрібні ракети для систем ППО, зброя для наших воїнів, які щодня стримують цю агресію. І щоб дипломатія спрацювала, потрібен постійний тиск на Росію. Ціна за цю війну для них має бути настільки високою, щоб війна перестала бути для РФ прийнятною", - додав Зеленський.