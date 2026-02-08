На Львівщині внаслідок пожежі загинули троє дітей, матір затримано

Троє малолітніх дітей загинули у одному з сіл Львівського району внаслідок пожежі, ситуація перебуває на контролі Львівської обласної прокуратури, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, учора приблизно о 7:30 ранку 31-річна жінка пішла з будинку, залишивши своїх синів віком 2, 4 та 6 років зачиненими без нагляду. Повернувшись близько 21:30, вона виявила дітей без свідомості, а у кімнаті - сліди займання. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що хлопчики загинули внаслідок отруєння продуктами горіння, попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Матір затримано у порядку ст. 208 КПК України.

"Жовківською окружною прокуратурою вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (ст. 166 КК України)", – зазначають у відомстві.

Як повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, троє дітей 2019, 2021 та 2023 років народження загинули внаслідок пожежі в будинку в селі Воля-Висоцька Жовківської громади Львівського району. За попередніми даними, "у кімнаті загорілося ліжко від дитячих пустощів з сірниками". Діти отримали опіки та отруїлися димом.