Рух поїздів на Чернігівщині та Сумщині зазнає змін через атаку на залізничну інфраструктуру - УЗ

Фото: Укрзалізниця

Рух поїздів на Чернігівщині та Сумщині сьогодні зазнає тимчасових змін через атаку на залізничну інфраструктуру, зокрема не курсуватимуть рейси між Сновськом і Бахмачем, а деякі поїзди, що зазнали затримки через знеструмлення, уже надолужили свій графік, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Вночі ворог знов атакував залізничну інфраструктуру на Чернігівщині. Приміське та регіональне сполучення на Чернігівщині та Сумщині зазнає тимчасових змін… Крім того, внаслідок знеструмлень у регіоні було затримано поїзди Nº66 Київ - Суми та Nº114 Ужгород — Харків, але обидва вже фактично надолужили свою затримку", - йдеться в повідомленні компанії.

На Харківщині ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається зоною підвищеного ризику. Рух поїздів на цій ділянці забезпечують автобуси.

У Запорізькій області діє посилений моніторинг безпекової ситуації, що передбачає можливість проїзду як поїздами, так і автобусними трансферами. "Просимо пасажирів уважно слухати інструкції наших поїзних бригад та вокзальних стюардів", – наголосили в пресслужбі "Укрзалізниці".