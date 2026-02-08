На Київщині для розчищення доріг та протиожеледної обробки залучено 181 одиницю спецтехніки

Фото: Київська ОВА

До робіт із розчищення снігу та протиожеледної обробки автомобільних доріг державного й місцевого значення в Київській області залучено 181 одиницю спеціальної техніки та 233 працівники, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Для забезпечення безпечного руху вже використано 5043 тонн піщано-соляної суміші. Наразі проїзд дорогами державного та місцевого значення забезпечено. За прогнозами синоптиків, 8 лютого на дорогах області очікується ожеледиця.

"Просимо водіїв бути максимально уважними, тримати автівку справною та на зимовій гумі. Це дозволить оперативно працювати службам та уникнути заторів і аварій", - зазначили в ОВА.